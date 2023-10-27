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Ali Tekin Binbaşı mezarı başında anıldı

YAŞAM 27.10.2023, 12:22
Ali Tekin Binbaşı mezarı başında anıldı

Türk Havacılık tarihinin önemli isimlerinden olan ve ülkemizde akrobasinin kurucularından olan ilk jet pilotumuz Şehit Binbaşı Ali Tekin yıllar sonra ilk defa mezarı başında 3. Göz Medya’nın düzenlediği; “Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz” programı kapsamında anıldı.Gemlik Basın / BURSA (İGFA) - Orhangazi’de unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi anla adına düzenlenen programların ilki Orhangazi Sölöz Mahallesinde Şehit Binbaşı Pilot Ali Tekin’in kabri başında düzenlendi. Şehit Binbaşı Ali Tekin’in kendisi ile aynı ismi taşıyan torunu Ali Tekin’in de katıldığı program Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı.

Açılışta konuşan 3. Göz Medya Genel Koordinatörü İrfan Aydın, milli ve manevi değerlerimizin anılması adına uzun yıllardan bu yana Kardelen Gençlik ve 3. Göz Gazetesi olarak bu çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizerek; “Biz uzun zamandan beri yapmayalım, hatırlarlar diye bekledik. Lakin bizim dışımızda bunu önemseyen kurum göremedik. Bizlerde her zaman hassas durduğumuz Milli ve Manevi değerleri anmayı önce vefa diyerek “Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz” programlarının ilkini Sölöz’de Şehit Pilot Binbaşımız Ali Tekin’i anarak başlıyoruz. Bu programlarımız deva edecek ve vefaya yer vererek özellikle öğrencilerimize, gençlerimize hülasa yeni nesle bu değerlerimizi programlarla anıp anlatmaya gayret edeceğiz. Kimi zaman mezar başında kimi, zaman salon toplantıları ile çalışmalarımız devem edecektir” dedi.

DEĞİRMEN: “DEĞERLERİMİZİ ÖĞRETMEK ZORUNDAYIZ”

3. Göz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tarihçi Gazeteci-Yazar Muharrem Değirmen ise programda yaptığı konuşmada; “Özellikli öğrencilerimize ve gençlerimize bu değerleri öğretmek zorundayız. 1952’de yüzbaşı olan Ali Tekin, 1956’da NATO ülkeleri Hava Kuvvetleri’nde eğitimin standardizasyonunu sağlamakla görevli olarak ATAG Filosu’na atanmış ancak kısa bir süre sonra Şubat 1957’de Münih’te Fürstenfeldbruck üssünde, görev başında geçirdiği bir böbrek krizi sonucu hastaneye yatırılmış. Bütün çabalara rağmen kurtarılamamış ve 16 Ekim 1957’de vefat etmiştir. 36 yıllık kısa yaşamı içerisinde sağladığı başarıları, çevresinde oluşturduğu sevgi, saygı ve hayranlığı geride bırakarak yaşama veda etmiştir. Bu kahraman pilotumuzun rahatsızlığının uçuştan meydana geldiği raporunun sağlık kurulunca tasdik edilmesinden sonra, havacılık adına şehit olduğu onaylanmıştır. Hv. Plt. Bnb. Ali Tekin uçuşun aşk için yapıldığı sürece zirveye ulaşmanın mümkün olduğunu gösteren efsane bir pilottur” dedi.

TORUNU DEDESİNİ ANLATTI

Şehit Binbaşı Ali Tekin’in kendisi ile aynı ismi taşıyan torunu Ali Tekin, ise yaptığı konuşmada kendisinin dedesini göremediğini ancak aile büyüklerinden dedesini dinleyerek büyüdüğüne işaret ederek; “Bu programı düzenleyen 3. Göz Medyaya teşekkürlerimi sunuyorum ailem adına. Erken yaşta vefatı nedeni ile kendisini göremedim ama böyle bir dedenin torunu olup onla aynı adı taşımak her zaman onur kaynağı olmuştur” dedi.

Konuşmalar sonrası merhum Ali Tekin için dua 3. Göz Gazetesi Genel Koordinatörü İrfan Aydın tarafından yapılırken katılımcılara lokma ikramında bulunuldu. Programın en renkli görüntüleri ise programa öğrencilerin katılımı oldu. Sölöz İlkokulu öğrencileri anma programına tam kadro katılırken özellikle giydikleri Türk Bayraklı ve Atatürklü kıyafetleri ile ayrı bir renk kattılar.

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