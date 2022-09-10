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Ali Sürmeli’nin anne acısı

YAŞAM 10.09.2022, 12:21
Ali Sürmeli’nin anne acısı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, annesini kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli’ye sabır ve başsağlığı dilediKOCAELİ (İGFA) -  Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli’nin annesi Akçe Sürmeli, Derince Esentepe Mahallesi’ndeki evinde hayatını kaybetti. Akçe Sürmeli’nin cenazesi Derince İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evi’nden son yolculuğuna uğurlandı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Derince’ye giderek Ali Sürmeli’nin anne acısını paylaştı. Başkan Hürriyet, Akçe Sürmeli’nin ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

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