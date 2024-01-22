Ali Şimşek engellilik algısını değiştirmek için liderlere seslendi

Türkiye Albinizm Derneği Konya il temsilcisi Ali Şimşek, engellilik algısının değişmesi ve toplumda eşitlik sağlanması için liderlere çağrıda bulunarak engellilik konusunda samimi çözümler talep etti..KONYA (İGFA) - Türkiye Albinizm Derneği Konya il temsilcisi Ali Şimşek, Engellileri sadece gününde hatırlayıp ve söylemler değil gerçek çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı. Şimşek, seçim dönemlerinde siyasi liderlerin ve üst düzey yetkililerin engellilerle ilgili yaptıkları açıklamaların sadece göstermelik mi yoksa samimi bir teşvik mi olduğu konusunda şüphelerin olduğunu ifade etti.

Ali Şimşek, her yıl Engelliler Günü’nde liderlerin “engellilerin yanındayız” söyleminden daha fazlasını beklediklerini belirtti. Siyasi liderlerin bu söylemlerini seçim listelerine yansıtarak kalifiyeli engellileri destekleyerek teşvik etmelerinin önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Engellilerin toplumun her alanında etkin bir şekilde yer alabilmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Şimşek, eşitlik, adalet ve fırsat eşitliği kavramlarının sadece söylemde değil, eylemlerde de yer bulması gerektiğini söyledi.

Ali Şimşek, engellilerin istihdam, erişilebilirlik, eğitim ve sağlık gibi temel haklara eşit ve adil şekilde erişebilmeleri için somut adımların atılması gerektiğini vurguladı. Engellilik konusunun sadece bir günlük hatırlanmayıp, her günün bir farkındalık günü olması gerektiğini ifade etti. Siyasi liderler ve kamu yetkililerinin engellilerin sorunlarının çözümüne yönelik gerçek çözümler üretmeleri ve somut adımlar atmaları gerektiğini söyledi.

Ali Şimşek, engellilik konusunun basit bir seçim propaganda malzemesine dönüştürülmemesi gerektiğini belirterek, gerçek çözümler ve eylemlerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Engellilerin haklarına sahip çıkılması ve eşit fırsatlar sunulması, toplumun gerçek bir gururu olmak için herkesin öncelikli görevi olduğunu ifade etti.

Ali Şimşek, son olarak, toplumsal farkındalığın artırılması ve engellilerin toplumun bir parçası haline gelebilmesi için tüm kesimlerin harekete geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.