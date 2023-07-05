Ali Kınık şarkılarını Kütahyalılar için söyledi

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Geleneksel Kütahya Festivali’nde Ali Kınık konserine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya fuar alanında 30 Haziran’da kapılarını açan Geleneksel Kütahya Festivali’nde Ali Kınık, sevilen şarkılarını Kütahyalılar için söyledi.

Konser alanında toplanan kalabalığa dolu dolu bir gece yaşatan ünlü sanatçı, Kütahya’da olmaktan ve sevenleriyle buluşmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Ali Kınık’ı dinleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, konser öncesi fuar alanında bulunan stantları gezerek esnaflara hayırlı işler diledi.

Festivale gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Işık, iyi eğlenceler dilediği vatandaşlarımızla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.