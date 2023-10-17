Ali Gençli’nin imza günü gerçekleşti

Keşanlı, dizi ve sinema oyuncusu, yazar, şair Ali Gençli, Keşan’da imza günü düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen imza gününe CHP 24.Dönem Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli, Keşanlı işadamı Ali Osman Kale, CHP Keşan İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Saylam, Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Özkaynak ile BES Keşan Şubesi Başkanı Ferhat Edirneli ile çok sayıda okur sever de imza gününe katıldı.

Gençli, imza gününe katılan herkese teşekkür ederek, “Figüran isimli kitabımın imza günü için ayrıca bana bu imkanı tanıyan Keşan Sanat yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Bir Keşanlı olarak memleketimde ilk defa imza günü gerçekleştirmekten büyük onur duydum. Bu konuda bana destek sağlayan ve yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.