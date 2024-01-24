Alaşehirli kadınlar Manisa'nın keyfini çıkardı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından on yılı aşkın süre önce 17 ilçede yaşayan kadınların şehri daha yakından tanımaları için “Haydi Kadınlar Manisa’ya” projesi hayata geçirilmişti. Proje kapsamında Alaşehirli 81 kişilik kafile, Manisa’ya gelerek şehrin sosyokültürel mekanlarını ve tarihi eserlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi 2013 yılında, Manisa’nın ilçelerinde ikamet eden kadınların Manisa’nın tarihi, turistik mekânlarını ve mesire yerlerini daha yakından tanımalarını sağlamak için “Haydi Kadınlar Manisa’ya” projesini başlatmıştı. Bu bağlamda Alaşehirli 81 kişilik kafile Sultan Camii’nden Ağlayan Kaya’ya kadar Manisa’da bulunan birçok tarihe mal olmuş eserin bulunduğu noktayı gezdi. Alaşehirli kadınlar, okulların ara tatile girmesinden istifade ederek çocuklarıyla beraber geziye katıldı. Anneleriyle beraber şehrin güzelliklerini gezip görmenin keyfini süren çocuklar Manisa’ya hayran kaldı. Alaşehirli kadınlar Şehzadeler Park’ta Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları; Siber Alkın Kedersiz, Fırat Özcan, Onur Pabuççuoğlu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri beraberindeki rehber tarafından karşılandı. Geziye Tıp Tarihi Müzesi ve Sultan Camii külliyesiyle devam edildi. Ardından Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri Muradiye Camii ziyaret edildi. Mevlevihane’de kurumun tarihteki yeriyle ilgili görevliden bilgi alan Alaşehirli kadınlar, Ağlayan Kaya’nın bulunduğu noktaya geçerek Niobe’nin mitolojik öyküsünü dinledi. MASKİ Genel Müdürlüğü’nde öğle yemeğinin yenmesinin akabinde Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde mola verildi. Sonrasında Çanakkale Şehitler Anıtı ile Atatürk Sergi Salonu, Atatürk Gençlik Merkezi ziyaret edildi. Atatürk Kent Parkı’nın da gezilmesinin ardından Alaşehirli kadınlar, Manisa’yla hasret gidermenin sevinciyle evlerine dönmek için yola çıktı.

“BÜYÜKŞEHİR’DEN KARNE HEDİYESİ” Anneleriyle beraber geziye katılan ara tatildeki çocuklar, Manisa’yı gezip görmenin keyfini sürdüler. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, bu yılın birinci eğitim-öğretim dönemini tamamlayan çocuklara karne hediyesi verdi. Çocuklar hem şehri anneleriyle gezmenin keyfini yaşayarak hem de hediyelerini alarak çifte sevinç yaşadı. Alaşehirli kadın ve çocuklardan oluşan kafile şehirle hasret gidermesini sağladığı için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür ettiklerini dile getirdi.