Alanya’da üç mahalleye 2200 metre yeni hat

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya’nın Büyükhasbahçe, Fığla ve Hacet Mahalleleri’nin içme suyu hatlarını yeniliyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya’da merkez ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki içme suyu alt yapısında önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Türkler, Payallar, Konaklı, Avsallar, Kestel ve Kargıcak’ta tamamlanan ve devam eden içme suyu isale hatlarının yanı sıra Alanya’nın Büyükhasbahçe, Fığla ve Hacet Mahalleleri’nde 800’lük ve 600’lük borularla eskiyen isale hattı yenileniyor. Çalışma kapsamında üç mahallede 1400 metre 800’lük ve 768 metre 600’lük toplam 2168 metre yeni içme suyu isale hattı yapımına devam ediliyor.

Yol Geçişi Yatay Sondajla Sağlanacak

Yeni hattın Hasbahçe Mahallesi’nde bulunan 5000 metre küplük içme suyu depoya bağlanması için Alanya Çevre Yolu’nun Ticaret Lisesi Kavşağında yatay sondaj metodu ile yolun 5 metre altından 1000’lik çelik borular döşeniyor. Çelik boruların imalat işi tamamlandıktan sonra içinden 800’lük borular geçirilerek hatta bağlanacak. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmaların yaz sezonunda tamamlanması planlanıyor.