Alanya- Gazipaşa arasına yeni bisiklet yolu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya-Yeşilöz ile Gazipaşa Kahyalar arasında kalan ve sahili takip eden güzergahta yaklaşık 13 km’lik yeni bir bisiklet yolu projesini hayata geçiriyorANTALYA (İGFA) - Antalya Alanya-Yeşilöz ile Gazipaşa Kahyalar arasında kalan güzergahı bisiklet yoluna dönüştürmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarda sona gelindi. İhale kapsamında hayata geçirilen proje sahili takip eden aksta yaklaşık 13 km boyunca bisiklet yolu, kaldırım düzenlemeleri ile araç bekleme alanları ile birlikte peyzaj düzenlemelerini içeriyor. Proje ile Antalya yeni bir bisiklet yolu kazanıyor.

BİSİKLETSEVERLER GÜVENDE

Sona yaklaşılan çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, “Alanya ilçemiz ile Gazipaşa ilçemizi birbirine bağlayan sahil yolu olarak tabir edilen bu alanı Başkanımızın talimatı ile bisiklet yolu kullanımına uygun hale getiriyoruz. Yaklaşık 13 km uzunluğundaki bu yolu topoğrafyanın el verdiği yerlerde 3 metre genişletip ilave bir bisiklet yolu şeridi ekleyerek, vatandaşlarımızın ve bisikletseverlerin rahatça kullanabilmesi için bir bisiklet yoluna dönüştürüyoruz. Hızlı bir şekilde imalatlarımızı yaptık. Kimi yerlerdeki gevşek alanları istinat duvarları ile güvenli hale getirdik. Asfaltımızı da serip imalatlarımızı bitirerek güzel bir bisiklet yolunu tamamlamış olacağız” dedi.