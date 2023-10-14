Alanya Bucak Çökele Yaylası yolu asfalta kavuştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal alan ekipleri, Alanya’nın yıllardır yapılması beklenen Çökele Yayla yolunu asfaltladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl genişletme çalışması yapılan Bucak Mahallesi Çökele Yaylası yolunu hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra asfaltladı. Dim Vadisi’nde bulunan Bucak Mahallesi’nin Akdağ eteklerinde bulunan Çökele Yaylası yıllardır yol sorunu yaşıyordu. Mahalle muhtarı ve bölge sakinlerinin taleplerini değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmayla sorunu kökten çözdü.

2 bin 800 metre uzunluğundaki yolun asfaltlanması mahalle sakinleri ve muhtar Barış Akdağ tarafından sevinçle karşılandı. Asfalt çalışmalarını yerinde takip eden Bucak Mahallesi Muhtarı Barış Akdağ, “ Yıllardır süren yol sorunumuzu Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek çözdü. Şimdi yaylamıza daha rahat bir şekilde ulaşımı sağlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum “ dedi.