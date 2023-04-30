Alaçatı Ot Festivali’nde Çağla Şikel rüzgârı

12. Alaçatı Ot Festivali’nde jüri başkanlığını Ayhan Sicimoğlu’nun, sunuculuğunu Çağla Şikel’in yaptığı En Güzel Ot Yemeği yarışmasına bu yıl Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın kararıyla depremde zarar gören 11 ilimizin lezzetleri de eklendi. 12. Alaçatı Ot Festivali 1.3 milyon ziyaretçiyle bu yıl rekor kırdı.İZMİR (İGFA) - Çeşme’de düzenlenen 12. Alaçatı Ot Festivali bir festival klâsiği ile yine on binleri ağırladı.

Yıllardır Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Alaçatı Ot Festivali’nin 12’ncisi bu sene Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüz binlerce insana ev sahipliği yapıyor.

Festivalin yıllardır klâsikleşmiş hale gelen yarışması “En Güzel Ot Yemeği” yarışması, bu yıl yaşanan deprem felaketi nedeniyle hepimizi üzüntüye boğan 11 ilimizin lezzetlerine de kapısını açmış durumda.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran aldığı kritik bir kararla Anadolu Lezzetleri yarışmasını da sadece bu yıla özgü olarak “En Güzel Ot Yemeği” yarışmasının yanına ekletti.

Jüri başkanlığını 12 yıl önce festivalin kurucu isimlerinden biri olan Ayhan Sicimoğlu’nun yaptığı ve sunuculuğunu Çağla Şikel’in üstlendiği “En Güzel Ot Yemeği” yarışması Alaçatı Cami Meydanı’nda kurulan sahnede gerçekleşti.

Birbirinden lezzetli ot yemekleri ve ayrıca Anadolu lezzetleri arasından jüri üyeleri birinciyi seçmek için oldukça zorlandı.

Alaçatılı kadınların hünerlerini sergilediği yarışmanın birincisi Ege Otlu Ispanak Borani ile Sinem Baysal oldu.

Belediye başkanı M. Ekrem Oran yaptığı konuşmada “Biz bu Festivali yaparken temamız ‘Yeniden Doğuş’ dedik. Bu yıl depremden zarar gören ama yaşanan acılarla hepimizi derinden etkileyen 11 ilimizin lezzetlerini sergilemek üzere, deprem bölgesindeki üretici kooperatiflerimizin ve depremzedelerimizin satışlarını yaptığı bir dayanışma çadırı kurduk. Bizim ülke olarak dayanışmayla altından kalkamayacağımız hiçbir şey yok” diye konuştu.