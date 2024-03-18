Alaca sergisine yoğun ilgi

Alacadokuma Grubu'nun 3. sergisi, Uluslararası Tasarım Vakfı Meydan Sanat Galerisi ev sahipliğinde sanatseverler ile buluştu.Şehmus EDİS(MARDİN İGFA)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Hoca ve Öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi 29 katılımcının 31 eserinden oluşuyor.

Temel noktası dokuma olan bu sergi ile MSGSÜ, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat Dalı’nda eğitim gören öğrenciler hocaları ile birlikte üçüncü karma sergilerini gerçekleştirdiler.

Dokumacılar bu sergide geleneksel dokuma tekniklerinin yanı sıra çağdaş yaklaşımlarını da sunuyorlar. Sanatçılar sanatın temel öğelerinden biri olan rengi ipliklerle dokusal yüzeylere dönüştürerek farklı yüzey değerlendirmeleri ortaya koymaktadırlar. Sergi oluşumu, Deneysel Dokuma dersini alan öğrencilerin dokuma maceralarına devam etme istekleri ve bu konudaki ısrarları sonucunda ortaya çıktı.

27 öğrenci ve 2 hocanın katılımıyla oluşan karma sergide ortak dil tüm sanatçılar için “İPLİK VE RENK” oldu. Dokumalar, eser sahiplerinin dokumaya çalıştıkları gerçeklikleri, çözümleyemediklerini ya da hayal ettiklerini ifade şekli olarak oluştu. Serbest konuların yanı sıra Mardin'e ait hikâyelerin de tasarıma dönüşüp dokumayla ifade edildiği sergi 15-25 Mart tarihleri arasında sanatseverler için açık kalacak.