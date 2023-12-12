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AKUT’a hayati destek

YAŞAM 12.12.2023, 07:34
AKUT’a hayati destek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin olası acil durum ve afetlerde iş birliği ve yardımlaşma yapılması amacıyla AKUT ile imzaladığı protokol hayat buldu. Büyükşehir Belediyesinin Demokrasi Meydanı Parkı’nda amacına uygun bir şekilde hazırlanan AKUT Operasyon Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında geçtiğimiz Eylül ayında olası acil durum ve afetlerde iş birliği ve yardımlaşma yapılması, AKUT Denizli Operasyon Merkezi yönetimine Demokrasi Parkı’nda bulunan tesisin tahsis edilmesi konusunda imzalanan protokolü hayat buldu. Büyükşehir Belediyesinin Demokrasi Meydanı Parkı’nda amacına uygun bir şekilde hazırlanan AKUT Operasyon Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Demokrasi Meydanı Parkı’nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, AKUT Denizli Ekip Lideri Cengizhan Öztürk, AKUT Denizli gönüllüleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan açılış töreninde yaptığı konuşmada dünyanın var oluşundan bu yana doğal afetlerin meydana geldiğini, bunun önüne geçilemese de alınacak önlem ve tedbirlerle olumsuzlukları en aza indirebilmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Başkan Zolan: Esas fedakâr olan sizlersiniz

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin getirdiği tabloya tanık olduklarını ve bugüne kadar AKUT ile birlikte diğer arama kurtarma ekibi kuruluşlarla birlikte hareket ettiklerini söyleyen Başkan Osman Zolan, “Yakın tarihimizde çok acı hatıralar var. Görevimiz gereği emek sarf ediyor, tüm imkanlarımızı sunuyoruz. Burada bulunan gönüllüler kendi vaktinden, sevdiklerine ayıracağı zamandan fedakârlık yaparak en üst seviyede görevini yerine getirmek için gayret sarf ediyor, esas fedakâr olan sizlersiniz” diye konuştu.

Başkan Zolan:Denizli Afet Master Planı’nın sonuna geliyoruz

Başkan Osman Zolan, Denizli’nin birinci derece deprem bölgesinde olması sebebiyle birçok kontrol ve hazırlıklar yaparak çalıştıklarını vurgulayarak, 6 ay önce başlattıkları Denizli Afet Master Planı’nın sonuna yaklaştıklarına dikkati çekti. Başkan Zolan, “Planın sonuçlarına göre hareket edeceğiz, hiçbir açık ve ihtimal bırakmadan Afet Master Planı’nı uygulamak için tüm kurumlarımız, STK’lar ve vatandaşlarımızla el ele vererek Denizli’mizin böyle bir olası afette sıkıntı yaşamaması veya en az olumsuzlukla karşılaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Başkan Zolan, afet öncesi hazırlıklara dikkat çekti

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak olası afet ve olumsuzluklara karşı afet yönetiminin hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Bu önlemlerden birisi de AKUT’a yer tahsis ederek onlara güzel bir çalışma ortamı sağlamak, beraber eğitim ve işbirliği yapabilmek, ekibimizi çoğaltmaktır” ifadelerini kullandı. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Cengizhan Başkanımıza ve AKUT’a gönül verenlere çok teşekkür ediyorum. Bu protokol ile Denizli’miz veya ülkemizde olası afete müdahale noktasında en üst seviyeye gelmiş olacağız. Bugün çok mutluyum. Buradaki çalışmaların ülkemizin geleceğine, hem bilincin artmasına hem de eğitim ve bilginin artmasına imkan sunacağını temenni ediyorum. AKUT Denizli Operasyon Merkezimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum.”

AKUT’tan Başkan Zolan’a teşekkür

AKUT Denizli Ekip Lideri Cengizhan Öztürk ise konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın ‘AKUT’a bir yer verilecek, AKUT yerleşkesiz kalamaz’ talimatıyla başlayan ve büyük emeklerle inşa edilen AKUT Operasyon Merkezi’nin açılışından ziyade bir belediye ile derneğin el ele verdiği takdirde güzel işlere imza atabileceğinin göstergesi olduğuna dikkati çekti. AKUT Denizli’nin kuruluşundan bugüne yaptığı çalışmaları görsel bir sunumla anlatan AKUT Denizli Ekip Lideri Öztürk, kendilerine her türlü desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür ederek günün anısına Başkan Zolan’a teşekkür plaketi verdi. Konuşmaların ardından AKUT Operasyon Merkezi yapılan dualarla açıldı. Başkan Zolan ve beraberindekiler Denizli Büyükşehir Belediyesi AKUT Operasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

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