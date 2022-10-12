AKUT, İstanbul Maratonu'nda koşacak gönüllüler arıyor
AKUT, 6 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek “NKolay 44. İstanbul Maratonu”nda, “Her Adım Bir Hayat” projesinde koşacak gönüllülerini arıyor.İSTANBUL (İGFA) - BM ve AB’nin arama kurtarma yapılanması içinde en önemli ekiplerinden birisi haline gelen, ülkemizin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği, 6 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek “NKolay 44. İstanbul Maratonu”nda, “Her Adım Bir Hayat” projesinde koşacak gönüllülerini arıyor.
AKUT, gelecekte daha fazla canlı hayatının kurtarılmasına destek olmak isteyen herkesi, dünyada kıtalararası koşulan tek maratonda AKUT adına koşmaya davet ediyor.
Tamamen gönüllülerin varlığı ve bağışlarla faaliyet gösteren AKUT tarafından yapılan açıklamada, bu maratonda, 50 adet arama-kurtarma operasyonunun gerçekleştirilebilmesi için kaynak yaratılmasının hedeflendiği belirtildi.
Son kayıt tarihi 17 Ekim 2022 tarihi olan maraton, ülkemizde en önemli yardımseverlik koşusu olma özelliğini taşıyor.
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