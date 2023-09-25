AKUT ile Bursa Karacabey arasında önemli iş birliği

Bursa'da Karacabey Belediyesi ile AKUT arasında iş birliği ve yardımlaşma protokolü imzalandı. İmzalanan işbirliği protokolü ile Karacabey Belediyesi AKUT'a yer tahsis edecek ve ortak çalışmalar yürütecek.BURSA (İGFA) -Karacabey Belediyesi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında olası acil durum ve afetlerde iş birliği ve yardımlaşma yapılması, afet ve arama kurtarma konularında toplumun bilinçlendirilmesi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile ortak çalışmalar yürütülmesi ve AKUT Bursa Operasyon Merkezi yönetimine Karaca Parkı’nda bulunan alanın tahsis edilmesi konusunda protokol imzalandı.

Karacabey Belediyesi olarak deprem konusunu öncelikli meselelerimizden biri olarak değerlendirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, bu kapsamda AKUT Arama Kurtarma Derneği'yle birlikte bir proje üzerine çalışıyoruz ve şu anda da AKUT Bursa ekip lideriyle mecliste aldığımız karar çerçevesinde bir protokol imzaladıklarını, geniş bir alanda bu kentsel arama kurtarma eğitim alanını inşa ederek, deprem tatbikatları canlı olarak gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Özkan, konuya merak duyan, ilgi duyan bu alanlarda faaliyet gösteren gösterecek bütün vatandaşlara da eğitimlerin açık olacağını kaydetti.

AKUT Bursa Ekip Lideri Abdullah Nişancıoğlu da, eğitimli personel sayısının mümkün olduğunca artırılması gerektiğine vurgu yaparak, "Biz de bu anlamda kendi üyelerimizi ve eğitim almak isteyen kişileri eğitebileceğimiz güzel eğitim alanlarına ihtiyacımız vardı. Bununla ilgili geldik ve başkanımızla görüşmemizi yaptık. Buna istinaden Karacabey Belediye meclisinin de kararıyla ortaklaşa bir protokol yapılmasına karar verildi.Bizim için de stratejik bir alan olan bir alanda güzel bir yerleşke yapılması kararlaştırıldı. AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Karacabey Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Merkezini yapmak için çalışmalarımıza başlıyoruz" diye konuştu.