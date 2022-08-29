AKUT Denizli'den Zafer'e 'Zeybek'li kutlama

AKUT Arama Kurtarma Derneği, 30 Ağustos Büyük Taarruz ‘un 100. yılında, bu büyük bayramı etkinlikleri kapsamında Denizli ekibi, 10 kadın ve 16 erkek gönüllüsünün katılımı ile özel bir dans gösterisi ve video çekimi gerçekleştirdi.DENİZLİ (İGFA) - AKUT Arama Kurtarma Derneği, 30 Ağustos Büyük Taarruz ‘un 100. yılında, bu büyük bayramı çeşitli etkinliklerle kutluyor. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde AKUT Denizli ekibi, 10 kadın ve 16 erkek gönüllüsünün katılımı ile özel bir dans gösterisi ve video çekimi gerçekleştirdi.

AKUT tarafından yapılan açıklamada, Ege Bölgesi’nin geleneksel halk dansı Zeybek ve AKUT kırmızısının bir araya geldiği bu dans gösterisi ve özel video çalışmasıyla; AKUT ekiplerinin köklerine saygı ve sevgiyle bağlılığını sembolize etmek ve atalarımızdan bizlere armağan olan Zafer Bayramı'nı, yine atalarımızın mirası olan Zeybek ile kutlamak olduğu vurgulandı.

AKUT Denizli ekip lideri Cengizhan Öztürk, ekip olarak, çocukluğundan beri tutkunu olduğumuz Zeybek’i, AKUT Kırmızısıyla buluşturma fikri uzun süredir akıllarında olduğunu belirterek, "Ağustos Zafer Bayramı’nı bu görsel şölenle anmak bizim için gurur verici. Ayrıca bu dans gösterisi ve çekimleri, milattan sonraki ilk yıllarda, 8-9 büyüklüğünde olduğu tahmin edilen depremlerle tarihe kazınan ve kazı çalışmaları halen devam eden antik kentler Laodikya ve Hierapolis’te yapmaktan ayrıca mutluluk duyduk. Memleketimiz için can kurtarmaya ve atalarımızdan yadigâr değerlerimizi korumaya devam edeceğiz" dedi.

Dans gösterisi için Pamukkale Halkoyunları Derneği-PAHOY & TUANA DANS’tan Koreograf Ahmet Kaplan’ın, AKUT Denizli ekibinden gönüllülere verdiği özel eğitim ile destek olduğu belirtildi.

https://youtu.be/WmKjRm65-d0