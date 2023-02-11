Akustik cihazlar onlarca can kurtardı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Hatay’da bir yandan su arızalarını giderip kente temiz su sağlamaya çalışırken, diğer taraftan da, su arızalarını tespit için kullanılan akustik cihazlarla çöken binalarda depremzede arıyor.ANTALYA (İGFA) - İçme suyu hatlarındaki kayıp kaçakları bulmak için kullanılan akustik cihazlarla Hatay can kurtarıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri, içme suyu hatlarındaki kayıp kaçakları bulmak için kullanılan cihazlarla Hatay’da onlarca kişinin göçük altındaki yerini tespit etti. Hatay’da akustik cihaz kullanan 12 ASAT ekibi, bölgedeki tüm kurtarma ekiplerinin kulağı oldu.

24 Saat Dinleme Yapıyorlar

Yeraltındaki su damlalarının sesini duyup bile duyabilen akustik cihazları kullanan ekipler, sessizlik sağlandığında “Sesimi duyan varsa, iki kez vursun” diye bağırıyor. Enkaz altından gelen iki vurma sesi ile depremzedenin canlı olduğunu ve yaklaşık konumunu tespit ediyor. Daha sonra en yakın arama ekibi, operatörün belirlediği noktadan kazazedeyi çıkartıyor. 24 saat boyunca enkaz dinleyen ekipler onlarca canın, hayata dönmesine yardımcı oldu.

Son olarak, depremin 108’inci saatinde Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından Hatay’da anne Neslihan Karadeniz ve çocukları Fatma, Münire ve Ramazan’ın kurtarma çalışması öncesinde enkazda canlı olduğu ASAT ekipleri tarafından belirlendi.