Aksesuarlar karakteri dışa yansıtıyor

DB Aksesuar’ın ortakları Didem Salık ve Beyzanur Yılmaz, takı ve aksesuarın; kişinin şıklığını tamamlamasının ötesinde aynı zamanda karakterini de dışa yansıttığını söylüyor.BURSA (İGFA) - Kadınlar kadar erkeklerin de vazgeçilmez birer parçası haline gelen takı ve aksesuarda en trend koleksiyonları bir araya getirdikleri yeni mağazaları DB Aksesuar’ı Bursa’da hizmete açan Didem Salık ve Beyzanur Yılmaz, şık olmanın tüyolarını verdiler.

Demirci bölgesindeki mağazalarında kendilerine danışanların şıklığına şıklık katan ikili, çoğu zaman kombin tamamlamak için kullanılan takı ve aksesuarların aslında kişinin karakterini yansıttığını söyledi.

Bu yüzden takı ve aksesuar seçerken giyilecek kıyafetin tarzından rengine kadar bir çok detaya dikkat etmesi gerektiğini söyleyen ikili, buna ek olarak kişinin ten rengine, kilosuna, hatta saçının rengini bile göz önünde bulundurarak seçim yapmasının önemine dikkat çekti. Ayrıntıların her zaman önemli olduğunu belirten Didem Salık ve Beyzanur Yılmaz, takı ve aksesuar seçiminin sanıldığından daha zor ve ayrıntılı bir iş olduğunu belirtti.