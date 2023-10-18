AKSED, Aliya İzzetbegoviç’i vefat yıl dönümünde unutmadı

Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, Bosna Hersek Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç’in vefatının 20’nci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.KONYA (İGFA) - Konya’da faaliyet yürüten Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, Bosna Hersek Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç’in vefatının 20’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı anma mesajında, Aliya İzzetbegoviç’in sadece kendi milletine değil, İslam toplumlarına da öncülük etmiş, duruşuyla da medeni dünyaya dersler verdiğini söyledi.

Günay mesajında, 19 Ekim 2003 tarihinde ayrılan Aliya İzzetbegoviç İslâm dünyasının son yüzyıldaki en önemli devlet adamlarından ve entelektüellerinden biri olduğunu kaydederek, "Ömrünü Müslüman Boşnak halkına ve diğer Balkan milletlerine önderlik etmekle geçiren, cezaevi yıllarında bile baskılardan yılmayan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen Aliya İzzetbegovic, sözleriyle, geride bıraktığı eserleriyle İslâm dünyasına ve tüm insanlığa ışık tutmaya devam etmektedir. Balkanlarda Sırp ve Hırvat saldırganlığına karşı Boşnakların direnişini canlı tutan, ülkesinin ve halkının yaşadığı büyük acıları tüm dünyaya haykıran Aliya İzzetbegovic, hayatıyla, devlet adamlığıyla, örnek kişiliğiyle sadece Müslüman toplumların değil, batı dünyasının da takdirini kazanan bir şahsiyettir. Aliya İzzetbegoviç, halkıyla kader birliği yaparak, milletinin refah ve esenliği için direnişçi ruhuyla ve vakarlı duruşuyla gerçek anlamda bir lider olarak, halkının maruz kaldığı saldırılar, kuşatma ve soykırımın hedeflediği topraklarda yok edilmeye karşı gösterilen azim ve kararlılıkla tüm dünyaya örnek olmuştur" diye konuştu.

İSLAM DÜNYASINDA YENİ BİR LİDER TİPİ

Günay, Aliya İzzetbegoviç’in yüzyılın en büyük kahramanlarından biri olduğunu, ömrünün mücadelelerle geçtiğini, davasından ve inandığı değerlerden taviz vermediğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Cesur, inançlı ve azimli mücadelesi ile tüm hayatı boyunca halkına önderlik yapan, bilge-zahid kişiliğiyle haklılığını her zeminde haykırarak, güçlü ve şahsiyetli bir örneklik ortaya koyan Aliya İzzetbegoviç, bu özellikleriyle İslam Dünyasında yeni bir lider tipinin de öncüsü oldu. Son derece güçlü entelektüel birikimin yanında eylem adamı kişiliğini de gösteren İzzetbegoviç, haklı, masum ve güçlü olmanın en güzel örneğini halkıyla birlikte vererek tarihe kendisinden sonra gelecek devlet ve mücadele adamları için de eşsiz bir sayfa bıraktı. Aliya İzzetbegoviç’in hayatını, fikirlerini anlamak ve anlatmak, Müslüman Boşnakların Saraybosna’da, Srebrenitsa’da nasıl katledildiği unutmamak ve unutturmamak gerekiyor. 85 Milyon Türk halkının yüreği, gönlü ve duası Bosnalı kardeşlerimizledir. Bilge kral Aliya İzzetbegoviç’i vefatının 20’nci sene-i devriyesinde rahmetle ve minnetle anıyorum. Bosna savaşında şehit düşen Boşnak kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”