2021 yılında spor ve siyaset dünyasını yakından tanıdığı merhum Muhsin Yazıcıoğlu dönemi ve sonrasında aralıksız 8 yıl BBP İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Bereket ve dava arkadaşlarınca kurulan AKSAÇLILAR Derneği, kısa süre içerisinde, ortaya koyduğu çalışmalarla kamuoyunun takdirinini kazandı. Bilim, Siyaset, Spor, Basın, Eğitim camiasından önemli isimlerden oluşan AKSAÇLILAR Derneği 'Yüksek İstişare Heyeti' kuruldu.İZMİR (İGFA) - Bilim, Siyaset, Spor, Basın, Eğitim camiasından önemli isimlerden oluşan AKSAÇLILAR, 'Yüksek İstişare Heyeti' kurdu.

AKSAÇLILAR Yüksek İstişare Heyeti'nin kuruluşuyla ilgili yazılı açıklama yapan AKSAÇLILAR Derneği Genel Başkanı Ahmet Bereket, hareketin temelinin istişareye dayalı olduğuna vurgu yaparak, kuruldukları günden bugüne tüm kararları bu şeklide aldıklarını kaydetti.

"İstişare heyetimizi daha etkin ve daha verimli hale getirebilme adına Yüksek İstişare Heyeti oluşturmaya karar verdik" denilen açıklamada, "İlk etapta sınırlı sayıda birbirinden değerli ve alanlarında kendilerini ispatlamış isimlerden oluşturduğumuz heyetimizin sayısını zaman içerisinde artırarak çok daha faydalı hizmetler yapmak istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İstişare Kurulu'nda Genel Başkan Ahmet Bereket’in yanısıra, eski Milletvekili Prof. Orhan Kavuncu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun baş danışmanı Dr. Bilal Habeşi Özkaynar, Kâtip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Dursun, Gazeteci Yunus Karakaya, Trabzon Dernekler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Korkut yer aldı