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Aksaçlılar'dan Yazıcıoğlu için anma hazırlığı

2009 yılında seçim çalışmaları esnasında, beraberindekilerle birlikte içinde bulunduğu helikopterin düşürülmesi neticesinde vefat eden Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları, AKSAÇLILAR Derneği'nin etkinlikleriyle anılacak.İZMİR

YAŞAM 17.03.2024, 16:30
Aksaçlılar'dan Yazıcıoğlu için anma hazırlığı

2009 yılında seçim çalışmaları esnasında, beraberindekilerle birlikte içinde bulunduğu helikopterin düşürülmesi neticesinde vefat eden Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları, AKSAÇLILAR Derneği'nin etkinlikleriyle anılacak.İZMİR (İGFA)-  AKSAÇLILAR başkanı Ahmet Bereket, sert sözlerle Muhsin Yazıcıoğlu sonrasında yaşananlara tepki gösterdi.

Anma etkinlikleriyle  yazılı açıklama yapan AKSAÇLILAR Derneği Genel Başkanı ve aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu'nun İzmir'deki son il başkanı olan Ahmet Bereket, 15 yıldır yaşanılan hüzünle geçen yeni bir Mart ayının daha geldiğini kaydetti.

Bereket, 15 yıldır karlar altında kalan devletin itibarının bu olayı aydınlatmanın namus borcu diyenlerin 15 yıldır namus borçlarını ödemediklerini kaydetti.

"AKSAÇLILAR olarak 15 yıl önce hangi çizgideysek, bu günde o yol üzere istikametimizden şaşmadan, önümüze çıkan ve çıkarılmaya çalışılan onca engele rağmen, inandığımız doğrularımızdan ödün vermeden, Şehidimizi ,Davamızı yaşamaya, yaşatmaya gayret ediyoruz" diyen Bereket, "Şükürler olsun ki bu senede Şehit liderimiz, beraberinde Şehit olan dava arkadaşlarımız ve tüm Şehitlerimiz için AKSAÇLILAR Derneği olarak çeşitli etkinlikler tertip ettik. 19 Mart Salı günü Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlatmaya çalışacağımız canlı yayınlanacak olan TV programıyla  başlayacak olan etkinliklerimiz, 22 Mart 2024 Cuma günü, Konak Valiliği önü, tarihi Konak Yalı Camii'nde, Cuma namazı önce düzenlenecek olan ve bir çok bürokrat ve siyasinin katılımının beklendiği mevlit programıyla devam edip, 29 Mart tarihine kadar çeşitli il ve ilçelerde teravih namazı çıkışı yapılacak olan lokma ikramları ile devam edecek. Biliyoruz ki bizler inanmış bir avuç dava ne feriyle bu etkinlikleri yaparken, 25 Mart gediğinde yine bir çok dava adamı (?) Muhsin Yazıcıoğlu'nun dostları (?) arkadaşları(?)nın sosyal medya hesapları, Yazıcıoğlu'nun resimleriyle, siyasiler ise tabi hatırlarlarsa ki seçim zamanı olduğu için kesin hatırlanır, Cennet mekan Muhsin başkanımın ne kadar dürüst, ne kadar mert ve vefatının ülke için ne kadar büyük kayıp olduğunu anlattıkları, yazılı ve görsel basına verdikleri beyanatlarıyla geçecektir. Sonrası (?). Sonrasını merak edenler için şimdiden söylüyorum. Bundan evvel gecen 15 senede ne olduysa yine aynısı olmaya devam edecek. Birileri, Şehidimizin isminin referansıyla dünya nimetlerinden faydalanmaya, ceplerini doldurmaya, devam edecek, birileriyse Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu ve evveliyatında Başbuğ Alparslan Türkşen ve gelmiş geçmiş tüm dava büyüklerimizin yolundan yürümeye gayret edip, son nefes, son nefer, son damla kan kalana kadar, bu zor ve çileli yolda yürümeyi sürdüreceklerdir. Şehidimizin dediği gibi 'Bizim yolumuz dikenli. Ayağını seven gelmesin" diye konuştu.

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