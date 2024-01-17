Aksaçlılar'dan tarihe not düşülecek uyarı!

Genel Başkanı Ahmet Bereket “İsrail'in Hedefi Anadolu Toprakları ve Yaklaşan Yerel seçimleri fırsat bilerek, Ülkemizi karıştırmak için var güçleriyle saldıracaklar” uyarısında bulundu.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - AKSAÇLILAR Genel Başkanı Ahmet Bereket'ten, tarihe not düşülecek uyarı geldi.

Bereket, İsrail'in arzı mevud-vaat edilmiş topraklar hayaline ulaşmak için Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Güney doğu Anadolu topraklarının bir kısmının hedefinde olduğunu herkesin bildiğine dikkati çekti.

"Tahrif edilmiş Tevrat’taki Yeşaya kehanetinin sözde ışığı doğrultusunda hareket eden terör devleti İsrail gözü Anadolu topraklarında" diyen Bereket, "Özellikle Türkiye’yi karşısındaki en büyük Tehdit olarak gören Terör devleti İsrail, kuklası DAEŞ ve PKK terör örgütleri aracılığıyla, özellikle seçimlere sayılı günler kala Ülkemizde bir kaos ortamı oluşturmak için var güçleriyle saldıracaklar. Bunun en önemli ispatlarından biri yakın zamanda Türk istihbaratımızın. MOSAT ajanlarına yönelik yapmış olduğu operasyonlarda yakalanan ve ele geçirilen bilgilerdir. Şimdi bize düşen iç siyasi çekişmeleri bir tarafa bırakarak, Milli Değerlerimiz Etrafında , Milli Birlik Ve Bütünlüğümüzü Her Zamankinden Daha Fazla Sarılarak Bu süreçten çok daha güçlenerek çıkmak” diye konuştu.