AKOM'dan meteorolojiik uyarı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yaptığı son meteorolojik tahminlere göre İstanbul’da yarın erken saatlerden itibaren kuzeyli rüzgar aralıklarla fırtına şeklinde esecek. Kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak yağmur geçişleri görülecek. Sabah saatlerinde batı ilçelerde görülecek yağışların öğle saatlerinde il geneline yayılarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Aralıklarla sürecek şiddetli yağmurların metrekareye 20 ila 50 kilogram arası yağış bırakacağı tahmin ediliyor. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına giriyor. Halihazırda il genelinde hafif şekilde görülen yağışların, Cumartesi (yarın) erken saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esecek rüzgar ile birlikte etkisini arttırması bekleniyor.

BATI İLÇELERİNDEN BAŞLIYOR

Cumartesi, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerde başlaması beklenen sağanak yağmur geçişlerinin öğle saatlerine doğru il geneline yayılacağı, akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50kg/m2) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın cumartesi geç saatlerde etkisi kaybetmesi pazar günü itibari ile de şehri terk etmesi bekleniyor. Halihazırda 12-14°C aralığına gerileyen sıcaklıkların tekrardan 20°C’lerin üzerine yükseleceği öngörülüyor.