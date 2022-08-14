AKM Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu

Atatürk Kültür Merkezi'nin eşsiz mimarisini kalıcı sanat eserleri ile zenginleştirmek amacıyla düzenlediği Heykel Yarışması’nı kazanan sanatçılar belli oldu. İç mimar ve tasarımcı Semih Eskicioğlu’nun tasarladığı eser birinciliğe layık görülürken; “Zamanın İzinde” isimlieserle Sinan Günay, Nurhayat Öz ve Ayceren Karabıyık ikinci; “Uvertür” isimlieserle Ramazan Avcı ve Özlem Satı Kurtcu üçüncü oldu.İSTANBUL (İGFA) - Sanatseverleri yenilenen yüzüyle karşılayan Atatürk Kültür Merkezi, geçtiğimiz nisan ayında ikonik silüetini tamamlayacak heykeli seçmek üzere bir yarışma düzenlemiş ve başvuru sürecini başlatmıştı. Hüsamettin Koçan’ın başkanlığında; Celaleddin Çelik, Günseli Kato,Murat Tabanlıoğlu, Osman Dinç, Seçkin Pirim ve Şakir Gökçebağ gibi alanında duayen isimlerden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucundaödüle değer bulunan isimler ve eserler belirlendi.

İç mimar ve tasarımcı Semih Eskicioğlu’nun tasarladığı eser, yarışma şartnamesinde de belirtilen çevre ile uyum, yenilikçi yaklaşım, mimari ile kesin diyaloga girmesi gibi kriterleri karşıladığından ve AKM ile kurduğu diyalogun hem karşıt hem de pozitif ve üretken olması açısından birinciliğe layık görüldü. Eskicioğlu, 150.000 TL ödülün de sahibi oldu. Sinan Günay, Nurhayat Öz ve Ayceren Karabıyık’ın birlikte tasarladığı “Zamanın İzinde” isimli eser de önerilen malzemenin çevreci ve sürdürülebilir olması ve enerji telkin etmesi bakımından ikinci seçildi ve eser sahipleri 100.000 TL ile ödüllendirildi. Ramazan Avcı ve Özlem Satı Kurtcu’nun “Uvertür” isimli eseri ise ses ögesini ve oradaki hava sirkülasyonunu tasarıma katması, binadaki dikey ritme ve ağacın yükselişine uyum göstermesi, yapıt ve insan arasındaki ilişki açısından üçüncülüğe değer bulundu ve 50.000 TL ile ödüllendirildi. Yaşar Tahmaz, Cihan Sevindik & Sıddık Güvendi, Kenan Pençe & Deniz Çalışır Pençe ise tasarladıklarıeserlerle mansiyon ödülüne değer görüldü ve sanatçılar 20.000 TL ile ödüllendirildiler.

Atatürk Kültür Merkezinin mimarî ruhunu ve sanatsal kimliğini yansıtan ve birinci seçilen eser, Atatürk Kültür Merkezi’nin Taksim Meydanı’na bakan cephesinde, AKM yerleşkesi ile Mete Caddesi’nin kesişim noktasında sanatseverleri selamlayacak.

Kültürel DevamlılıkSağlanacak

İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda şehrin kültür-sanatla buluşma noktası olan Atatürk Kültür Merkezi, tarihi boyunca mimari mekân ile sanat eserleri arasında yoğun ve verimli ilişkiler kuran bir kurum olma özelliği taşıyor. Günümüzde dünyanın sayılı kültür-sanat merkezleri arasında yer alan AKM, eski binasının yapımından sonra da çeşitli sanat kategorilerinde ulusal bir yarışma düzenlemişti. Heykel, seramik, resim, seramik ve fresk dallarında 1968 yılında düzenlenen yarışmanın resim dalı birincileri olan Oya Katoğlu ve Mustafa Pilevneli’nin eserleri bugün hâlâ AKM opera fuayesinde sergileniyor.Heykel dalının birincisi Cevdet Bilgin’in bronz heykeli ise AKM’nin girişindeki havuzun kenarında sanatseverlerle buluşuyor. Yine bu yarışmada ödül alan ve eski AKM binasının iç mekânını süsleyen Sadi Diren imzalı seramik panolar, ülkemizin önemli kültür mirasları arasında yer alıyor. Atatürk Kültür Merkezi Heykel Yarışması, kazanımları günümüze dek ulaşan 1968 tarihli yarışma ile devamlılık arz etmesi ve AKM’nin kültürel devamlılık misyonunu hayata geçirmesi itibarıyla da önem taşıyor.