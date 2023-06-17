AKM'den çocuklar için yaz şenliği
AKM Çocuk Sanat Merkezi'nin, karne heyecanı yaşayan miniklerin yaratıcılıklarını keşfetmeleri için tüm yaz boyunca müzikten resme, danstan yazarlığa birbirinden renkli ve atölyeler ile dolu “Yaz Şenliği”ne 17 Haziran’da başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Atatürk Kültür Merkezinin, çocukları sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturduğu AKM Çocuk Sanat Merkezinde “Yaz Şenliği” 17 Haziran’da başlıyor. AKM Çocuk Sanat Merkezi, karne heyecanı yaşayan miniklerin yaratıcılıklarını keşfetmeleri için tüm yaz boyunca müzikten resme, danstan yazarlığa birbirinden renkli ve atölyeler ile dolu “Yaz Şenliği”ne ev sahipliği yapacak.
Yıl boyunca çocukların öğrenirken eğlendiği birbirinden farklı birçok etkinliğe ev sahipliği yapan AKM Çocuk Sanat Merkezi, yaz tatilinde de yaz şenlikleri ile çocukların buluşma noktası olacak. Müzik, dans, resim, yaratıcı yazarlık, arkeoloji gibi çeşitli etkinlikler yaz şenliğinde çocukları bekliyor. Yaz Şenliği ayrıca 3 Temmuz -6 Ağustos arasında Atatürk Kültür Merkezinin diğer alanlarına da yayılacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25