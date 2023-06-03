‘Aklın Yolu Ödülü’ Bursa'ya

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin TÜRKSAT işbirliğiyle hayata geçirdiği, sadece Türkiye'de değil, dünyada bir ilk olan uygulamaların yapıldığı ‘Kentsel Trafik Yönetim Merkezi Projesi', Bursa’ya bir ödül daha kazandırdı. Proje, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği tarafından düzenlenen 6. Ulaşımda Aklın Yolu Ödüllerinin Belediyecilik kategorisinde ödüle değer görüldü.BURSA (İGFA) - Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği’nin 5. Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Toplantıya, dernek üyelerimizin yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından üst düzey yetkililer, büyükşehir belediyelerinden temsilciler, çok sayıda özel firma temsilcisi, akademisyenler ve araştırmacılar katıldı. Genel Kurulda ‘6. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri’ de sahiplerini buldu. 8 kategoride 17 başvurunun ödüllendirildiği organizasyonda, Belediyecilik kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hareketli Araç Verisi ve Trafik Yönetim Kameraları ile Hibrit Dinamik Kavşak Kontrol Yönetimi ile ödüle değer görüldü.

Trafik yönetiminde dünyada bir ilk

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin TÜRKSAT işbirliğiyle hayata geçirdiği Trafik Yönetim Merkezi ile sadece Türkiye'de değil, dünyada bir ilk, Bursa'da gerçekleşti. Bursa'daki en kritik 35 kavşağa adaptif sistemlerin kurulduğu, 250 kavşağın ise uzaktan kontrol edildiği sistem sayesinde, hareketli araç verisiyle kavşaklar arasındaki hız verileri inceleniyor, kavşaklar arası koordinasyon sağlanarak trafik akışı hızlanıyor. Kavşak genelinde araçların ortalama bekleme süresini en aza indiren sistem, hareketli araç verisi ile yoğunlukları ve kavşaklar arasındaki hız verilerini inceleyerek kendi içerisinde çalıştırdığı algoritmalar ile kavşaklar arası koordinasyonu sağlayarak kavşakları en verimli şekilde çalıştırıyor. Tüm dünyada uzunca bir süredir yapılabilirliği tartışılan bu teknolojik sistem, ilk defa Bursa’da hayata geçirilmiş oldu. Ayrıca hareketli araç verisi ile şehir içerisindeki hareketliliği tespit etmek için şehirde başlangıç - varış matrisleri oluşturuluyor. Bu sayede trafikte gezen araçların yüzde kaçının nereden gelip hangi güzergâh üzerinden nereye gittiği tespit ediliyor. Böylelikle şehir makro ve mikro ölçekte daha detaylı incelenerek, nerede ara bağlantı yolları yapılmalı, nerede nasıl bir yapılaşma olmalı, trafik hangi güzergâhlardan nasıl yönetilmeli, bunların hepsi tespit edilebilecek. Şu anda en teknolojik verilerden biri olan bu sistem ile Türkiye’de trafiğine ve şehrin gelişimine de yön veren ilk şehir Bursa oldu.

Tek merkezden yönetim

Proje kapsamında Bursa'nın en kritik 35 kavşağına adaptif sistemler kuruldu, 250 kavşak ise uzaktan kontrol edilebilecek şekilde Trafik Yönetim Merkezi’ne bağlandı. Adaptif sistemlerin kurulduğu 35 kavşakta trafik yönetimi amacıyla 133 adet araç sayım ve 21 adet balıkgözü kamera bulunuyor, bu kameraların 25 tanesi deşarj tespit sistemi olarak çalışıyor. Bu kameralar ile araçların hareket tipine göre işgaliye değeri hesaplanarak kavşakların dinamik olarak yönetilmesi sağlanıyor. Yoğun olan yönün süresi uzatılırken, yoğunluğu az olan yönlerin süreleri kısaltılmaktadır. Merkeze bağlanan bu 250 kavşak ile kavşaklardaki hata durumları ile kavşakların anlık durumları izlenebilecek ve gerekli olması durumunda Trafik Yönetim Merkezi’nden tüm kavşaklara müdahalede bulunulabilecek. Proje kapsamında geliştirilen deşarj tespit sistemleri ile kavşak ayrılış kolunun kavşağı boşaltamaması hâlinde sistem bunu tespit ederek ilgili kavşak ayrılış koluna kırmızı ışık yakarak kavşak içinin kilitlemesinin önüne geçilecek. Bunlara ek olarak proje kapsamında kritik noktalara kavşak bölgesinin izlenmesi için 11 adet hareketli kamera ve istatistiksel veri toplanması için 23 adet araç sayım kamerası montajları yapıldı. Araç sayım kameraları ile şehrin kritik noktalarında sürekli olarak araç sayımları alınacak ve bu istatistiklere göre trafik düzenlemeleri yapılacak.