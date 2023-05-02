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AKK'den 109 tavsiye kararı

YAŞAM 02.05.2023, 14:26
AKK'den 109 tavsiye kararı

Ankara Kent Konseyi’nin 6 Şubat Depremi nedeniyle ertelenen 5’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı dijital ortamda gerçekleştirildi. Kent gündemine ilişkin önemli kararlara imza atılan Genel Kurul’da; Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel 109 tavsiye kararı alındı.ANKARA (İGFA) - Ankara Kent Konseyi’nin (AKK) 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş Depremlerinin ardından ertelen 5’inci Seçimsiz Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

AKK’nin Gençlik Parkı’ndaki binasında yapılan genel kurul; İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü onaylı ‘Pirameet STK" E-Genel Kurul Yazılımı’ ile dijital ortamda çevrimiçi olarak düzenlendi.

Depremlere, yangınlara ve pandemiye rağmen 4'üncü yılda 5'inci kez genel kurulda bir araya gelmekten mutluluk yaşadıklarının altını çizen Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Hep ilklere imza atan Ankara Kent Konseyi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından akredite edilen çevrimiçi genel kurul sistemi ile sizlerle bir araya gelerek bir ilke daha imza attık. 234 genel kurul üyesinden bugün 1800’ü aşkın üye kurum, kuruluşun yer aldığı, katılımcı kültürün merkezi, kalbi, ruhu haline gelen bir kent konseyi olduk. Spordan kültür-sanata, çalıştaylardan akademik toplantılara, farkındalık çalışmalarından sektör toplantılarına 4 yıllık süre zarfında dile kolay 910 etkinlik gerçekleştirdik. Bundan tam 4 yıl önce 234 üyemiz ile 29 Haziran 2019’da ilk genel kurulumuzu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın ‘kenti yönetmek için 6 milyon insanın aklına ihtiyacım var diyerek’ yaptığı çağrı üzerine gerçekleştirmiştik” dedi.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında 125 kent konseyinden oluşan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanlığını oy birliği ile Ankara Kent Konseyine tevdi edildiğini vurgulayan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’de ki bu katılımcı kültür Ankara’dan dünyaya haykırmak istedi. Bu yıl bu büyük sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz. Bu dönem başkanlığını ne şahsım ne de Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak üstlendik. Dönem Başkanlığını 1800 bileşenli Türkiye’nin en büyük kent konseyi olarak hep birlikte icra ediyoruz. Ankara gösterdiğimiz şeffaf katılımcılığı, Türkiye ölçeğinde de gösterme mecburiyetimiz olduğundan hepinizi katkı sunmaya davet ediyorum.”

KENT GÜNDEMİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ KARARLARA İMZA ATILDI

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen toplantıya; yönetim ve yürütme kurulu üyeleri, çalışma grubu sözcüleri ve bileşenler ile 287 delegenin katılımıyla sivil toplum kuruluşları, paydaşlar ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde kent gündemine ilişkin önemli kararlara imza atıldı.

Divan heyetinin de seçildiği toplantıda ayrıca, yürütme kurulu faaliyet raporu görüşülürken meclis ve çalışma grubu sözcüleri sunum yaptı ve Cumhuriyetin 100'üncü yılında 109 tavsiye kararı alındı.

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