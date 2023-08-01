Akıllı kavşaklar trafiği rahatlatacak mı?

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Eski Zahire Pazarı mevkiinde hayata geçirdiği 3 yeni akıllı kavşak ile 3 şeritli yeni yol trafiğe nefes aldıracak. Mehmet Gazi Caddesi, Yeni Cadde, Ahi Sinan Caddesi ile Örnek Caddesi bölgesinde yapılan örnek proje yol güvenliğini de had safhaya çıkartacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin, kentin önemli trafik noktalarından biri olan “Eski Zahire Pazarı” mevkiindeki yeni yol projesi tamamlandı. Trafiğe nefes aldıracak proje kapsamında bölgeye 3 akıllı kavşak ile 14 metre genişliğinde yaklaşık 350 metrelik 3 şeritli yol ve 1 parklanma alanı yapıldı. Proje kapsamında ilk akıllı kavşak Mehmet Gazi Caddesi, Yeni Cadde, Ahi Sinan Caddesi ile Örnek Caddesi; ikinci akıllı kavşak Yeni Cadde-Eski Zahire Pazarı yolu; üçüncü akıllı kavşak ise Eski Zahire Pazarı yolu-Örnek Caddesi kesişimine yapıldı. Yoğun çalışmanın ardından tamamlanan yol trafiğe dün akşam saatlerinde açıldı. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da bölge trafiğine nefes aldıracak projeyi inceledi. Başkan Zolan’a Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve Ömer Faruk Özer ile beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan burada çalışanlarla bir süre sohbet edip kolaylıklar diledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

Denizli’nin her geçen gün büyüdüğünü, nüfus ve araç sayısının da buna bağlı olarak arttığını kaydeden Başkan Zolan, “Ulaşımda sıkıntı olmaması veya sorunları en aza indirmek için göreve geldiğimiz günden bu yana yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Köprülü kavşaklar, akıllı trafik sistemleri, yeni çevre yolları gibi birçok çalışma ile trafiği rahatlatmaya gayret sarf ettik” dedi. Eski Zahire Pazarı mevkiinde trafiğe nefes aldıracak yeni bir proje yaptıklarını kaydeden Başkan Zolan, daha önce bölgede hayata geçirdikleri Yeni Cadde’nin trafiğe nefes olduğunu hatırlatarak, “Bu yolu açtığımızda ucunu İlbadı Mezarlığından bağlayamamıştık. Zahire Pazarı olarak belirttiğimiz eski otobüs garajının olduğu bölgede tıkanmalar oluşuyordu. Burada kamulaştırma işlemlerini de tamamlayarak projemizi bitirdik” diye konuştu. Projenin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Zolan, yeni düzenlemeyle trafiğin nefes alacağını, yol güvenliğinin ise had safhaya çıkacağını belirtti.