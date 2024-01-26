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Akhisar'da caddeler aydınlanıyor

YAŞAM 26.01.2024, 12:05
Akhisar'da caddeler aydınlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde oto terminal önünden başlayıp, Kırkağaç Kavşağına kadar olan bölümde başlattığı aydınlatma çalışmalarında sona geldi. Gece saatlerinde araç sürücülerinin yaşadığı karanlıktan kaynaklanan kaza ve kayıpların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen çalışma, caddeyi yeni bir görünüme kavuşturdu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Murat İpek ve Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ile birlikte Akhisar’da oto terminalden Kırkağaç Kavşağına kadar ışıklandırma çalışmaları yapılan ve dev Türk Bayrağı’nın konuşlandırıldığı alanda incelemelerde bulundu.  

IŞIL IŞIL BİR GÖRÜNÜM KAZANDI  İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Akhisar ilçemizde İstanbul yolu üzerinde bulunan caddede terminal önünden Kırkağaç Kavşağına kadar olan kısımda kısa bir süre önce aydınlatma çalışmalarına başlamıştık. Burada aydınlatma direklerinin montajı ve kablo bağlantılarını tamamlayarak, aydınlatmalarımızı aktif hale getirdik. Ayrıca bu noktada Kırkağaç kavşağında da 40 metrelik bayrak direğinin montajını tamamlayarak yaklaşık 96 metrekarelik şanlı Türk Bayrağımızı göndere çektik. Ve bayrağımızı da aydınlatmış olduk. Bu güzergahta 75 adet aydınlatma direği kullandık ve ışıl ışıl görüntü sağladık. Akhisar ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. 

MUHTAR ŞAKRAK, “EFSANE BAŞKAN, BÜYÜK BAŞKAN, SEVİLİYORSUNUZ” Ulucami Mahallesi Muhtarı Nesime Şakrak, “Yaklaşık 2 yıl önce farklı kurumlara bu yolun sorunlarından bahsetmiştim, çok karanlık olduğundan özellikle araç kullanıcılarının sürüş esnasında çok zorlandığından bahsetmiştim, ölümlü kazalardan bahsetmiştim. Ama o süreç olumlu şekilde ilerlemedi. Daha sonra bir toplantıda konuyu Cengiz Başkanıma ilettim. Cengiz Başkanım sağolsun İzmir-İstanbul karayolunu öyle güzel bir şekilde sonuçlandırdı ki; 75 tane led aydınlatma takarak çok güzel bir şekilde hizmet vermiş oldu. Başkanımıza bir ricada daha bulundum. Karayolunun devamında kavşağımız var karayollarına bağlı. Kavşağın da aydınlatılması gerekiyor. Karanlıktan dolayı kadın araç sürücüleri çok zorlanıyor dedim. Orası bize ait değil ama elimizden geleni yaparız dedi. Yine öyle güzel bir hizmet verdi ki bize. Kendi sorumluluğunda olmamasına rağmen, 15 adet led aydınlatma ile bu kavşağı aydınlattı. Ve sonrasında yine istedik. Başkanım bu güzel hizmetleri bir bayrak ile taçlandıralım. Başkanım, 40 metre yüksekliğinde 96 metre genişliğindeki bu devasa, Manisa’nın en büyük bayrağını bizlere armağan etti. Hem Akhisar’a farklı illerden ve ilçelerden gelenler için kent estetiğine uygun hale getirdiği için hem de girişte bu güzel, görkemli Türk Bayrağımızla selamlandığı için başta Cengiz Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah, hepsinden binlerce kez razı olsun. Efsane Başkan, Büyük Başkan, seviliyorsunuz. Küçük bir talebimle başlayan bu kadar hizmet için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.   

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