Son Dakika

Akdeniz Rotary Kulübü'nden 5. geleneksel caz gecesi

YAŞAM 24.10.2022, 09:40
Akdeniz Rotary Kulübü'nden 5. geleneksel caz gecesi

Akdeniz Rotary Kulübü’nün her sene Mersin Yenişehir Belediyesi işbirliği ile geleneksel olarak düzenlediği ve bu sene 5.'si gerçekleştirilen Caz Gecesi, Mersinli’lerden yoğun ilgi gördü.MERSİN (İGFA) -  Megaband’in sahne aldığı Caz Konseri’ni izleyenler arasında Uluslararsı Rotary 2430. Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk ve eşi Gülce Öztürk, Emekli Amiral Türker Ertürk ve eşi Özden Ertürk’ün  yanı sıra Mersin’in tanınmış simaları da vardı.

Akdeniz Rotary Kulübü Dönem Başkanı İnci Arıcan, her dönem olduğu gibi ‘Rotary ile Hayal Edelim’  mottosu ile yola çıktığımız bu dönemde de Akdeniz Rotary Ailesi olarak eğitim projelerine çok önem verdiklerini, eğitimde fırsat eşitsizliğinin son bulmasını hayal ettiklerini vurgulayarak düzenledikleri konserden elde edilen gelirin tamamının üniversitede eğitim gören gençlerin eğitimlerine katkı sağlamak için kullanılacağını ve eğitim projelerinin devam edeceğini açıkladı.

Böyle anlamlı bir projenin mimarı olan geçmiş dönem başkanı Melike Yılmaz’a, her sene kendilerine desteklerini sunan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e, Megaband ve Marehan ailesine teşekkürlerini ileten Başkan İnci Arıcan, mikrofonu Federasyon Başkanı Emre Öztürk’e bıraktı.

Rotary’nin bir hizmet kuruluşu olduğunu ifade eden Emre Öztürk, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi, anne ve çocuk hastalığı, ekonomik ve toplumsal kalkınma, barış ve anlaşmazlıkların çözümü, su ve hijyen, temel eğitim ve okuryazarlık, çevre konularının 7 odak noktaları olduğunu söyledi. "Bunlarla ilgili biz birçok projeler yapıyoruz" diyen Öztürk, Türkiye’de 28 tane adında Rotary geçen okulları olduğunu bu okulların tamamının Rotaryenler tarafından yapılıp Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlandığını, bununla birlikte liderlik programları ile binlerce öğrenciye vizyon kazandırmak amaçlı eğitimler verdiklerinden ve her sene bin civarında öğrenciye burs verdiklerinden bahsetti.

Konseri izlemeye gelenlerin aslında bir konser izlemenin ötesinde bir sosyal sorumluluk projesine katkı sağladıklarını belirten Öztürk, böylesine anlamlı bir amaç için böyle bir geceyi hayata geçirdiği için Akdeniz Rotary Kulübü'ne teşekkür etti.

Megaband, Federasyon Başkanı Emre Öztürk’ün sözlerinin ardından konsere Rotary dönem şarkısı ile devam etti.

Akdeniz Rotary Kulübü ve  Yenişehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen tüm geliri bursiyerlere ve eğitim projelerine aktarılacak bu keyifli Caz Gecesi'nin ardından misafirler bir sonraki sene 6. buluşmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Katılımcılar, Rotary’e duyarlılıkları ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Yorumlar (0)
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 10 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Giresunspor 9 8
16. İstanbulspor 10 8
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Göztepe 9 11
14. Erzurumspor 9 10
15. Adanaspor 9 8
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. Brentford 12 14
11. Everton 12 13
12. Crystal Palace 11 13
13. Bournemouth 11 13
14. Aston Villa 12 12
15. Southampton 12 12
16. Leicester City 12 11
17. West Ham United 11 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Espanyol 11 10
14. Almeria 11 10
15. Sevilla 11 10
16. Celta Vigo 10 10
17. Girona 11 9
18. Getafe 10 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4