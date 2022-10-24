Akdeniz Rotary Kulübü'nden 5. geleneksel caz gecesi

Akdeniz Rotary Kulübü’nün her sene Mersin Yenişehir Belediyesi işbirliği ile geleneksel olarak düzenlediği ve bu sene 5.'si gerçekleştirilen Caz Gecesi, Mersinli’lerden yoğun ilgi gördü.MERSİN (İGFA) - Megaband’in sahne aldığı Caz Konseri’ni izleyenler arasında Uluslararsı Rotary 2430. Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk ve eşi Gülce Öztürk, Emekli Amiral Türker Ertürk ve eşi Özden Ertürk’ün yanı sıra Mersin’in tanınmış simaları da vardı.

Akdeniz Rotary Kulübü Dönem Başkanı İnci Arıcan, her dönem olduğu gibi ‘Rotary ile Hayal Edelim’ mottosu ile yola çıktığımız bu dönemde de Akdeniz Rotary Ailesi olarak eğitim projelerine çok önem verdiklerini, eğitimde fırsat eşitsizliğinin son bulmasını hayal ettiklerini vurgulayarak düzenledikleri konserden elde edilen gelirin tamamının üniversitede eğitim gören gençlerin eğitimlerine katkı sağlamak için kullanılacağını ve eğitim projelerinin devam edeceğini açıkladı.

Böyle anlamlı bir projenin mimarı olan geçmiş dönem başkanı Melike Yılmaz’a, her sene kendilerine desteklerini sunan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e, Megaband ve Marehan ailesine teşekkürlerini ileten Başkan İnci Arıcan, mikrofonu Federasyon Başkanı Emre Öztürk’e bıraktı.

Rotary’nin bir hizmet kuruluşu olduğunu ifade eden Emre Öztürk, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi, anne ve çocuk hastalığı, ekonomik ve toplumsal kalkınma, barış ve anlaşmazlıkların çözümü, su ve hijyen, temel eğitim ve okuryazarlık, çevre konularının 7 odak noktaları olduğunu söyledi. "Bunlarla ilgili biz birçok projeler yapıyoruz" diyen Öztürk, Türkiye’de 28 tane adında Rotary geçen okulları olduğunu bu okulların tamamının Rotaryenler tarafından yapılıp Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlandığını, bununla birlikte liderlik programları ile binlerce öğrenciye vizyon kazandırmak amaçlı eğitimler verdiklerinden ve her sene bin civarında öğrenciye burs verdiklerinden bahsetti.

Konseri izlemeye gelenlerin aslında bir konser izlemenin ötesinde bir sosyal sorumluluk projesine katkı sağladıklarını belirten Öztürk, böylesine anlamlı bir amaç için böyle bir geceyi hayata geçirdiği için Akdeniz Rotary Kulübü'ne teşekkür etti.

Megaband, Federasyon Başkanı Emre Öztürk’ün sözlerinin ardından konsere Rotary dönem şarkısı ile devam etti.

Akdeniz Rotary Kulübü ve Yenişehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen tüm geliri bursiyerlere ve eğitim projelerine aktarılacak bu keyifli Caz Gecesi'nin ardından misafirler bir sonraki sene 6. buluşmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Katılımcılar, Rotary’e duyarlılıkları ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.