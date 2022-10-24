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Akdağ Kayak Merkezi sezona hazırlanıyor

YAŞAM 24.10.2022, 12:00
Akdağ Kayak Merkezi sezona hazırlanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ülkenin kış turizmi adreslerinden Ladik- Akdağ Kayak Merkezi’ndeki yatırımlarını sürdürüyor. 1900 metre rakımdaki tesisin telesiyej sistemlerini bakıma alan belediye, kış sezonuna yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.SAMSUN (İGFA) - Turizmde Karadeniz’in önemli şehirlerinden Samsun, potansiyelleriyle turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Zengin tarihi, kültürel özellikleri, sahilleri, kumsalları, yaylaları ve doğal güzellikleriyle kentteki turizm sektörü, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerdeki altyapı çalışmalarıyla gelişmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de kaplıcaları, doğal gölü, Ambarköy Açık Hava Müzesi ve bölgenin en modern kayak tesisi ile şehrin turistik ilçesi Ladik.

BÜYÜK ÖNEM VERİLİYOR

İlçenin turizm potansiyelini artırmak için çaba harcayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Akdağ Kayak Merkezi’ne büyük önem veriyor. Samsun’a 80 km, ilçeye ise 7 km uzaklıktaki kayak merkezi, kış aylarında yerli turistlerin akınına uğruyor. 1360 metre pist uzunluğu bulunan tesiste 16 direkli ve 84 sandalyeli telesiyej ise kayak severleri heyecanın doruğuna çıkarıyor.

TELESİYEJ BAKIMI SÜRÜYOR

Tesisin sadece kış aylarında değil yaz mevsiminde de çim kayağı yapmak isteyen turistlere hizmet verebilmesi için ilave yatırımlar gerçekleştiren belediye, bu kez de telesiyeji bakıma aldı. 6 Milyon 836 bin TL’ye ihale edilen telesiyej bakımı kapsamında ekipler, birçok teknik çalışma yürütüyor. Direklerdeki 230 adet makara lastiği, 460 adet rulmanı ve 74 adet filkete sistemi yenileriyle değiştirerek makara milleri ve burçlarını kontrol eden ekipler, direklerin aks ayarlarını yapacak. Bakım onarım kapsamında 300 metre uzunluğundaki taşıyıcı halatlar, sürüş istasyonunun volan rulmanları, servis freninin balataları ve çark lastikleri yenileriyle değişecek. Ayrıca kurtarma motorları bakımdan geçirilerek, tahribatsız muayene yöntemiyle iki kişilik 86 adet sandalyenin klemensi ve ankaraj bağlantılarının tork kontrolleri yapılarak yerine monte edilecek. Otomosyon sistemi ve tesis haberleşme hattı ile dönüş istasyonu ağırlık betonu da yenilenecek.

KIŞ SEZONUNA YETİŞECEK

İhalenin onaylanmasıyla modernizasyonu başlayan telesiyej sistemi, kış turizmi sezonunda faaliyete geçirilecek. Bakım onarım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın Akdağ Kayak Tesisi Sorumlusu Elektrik Teknikeri Onur Albayrak, “Tesisimizi kış sezonuna yetiştirmek için telesiyejimizin bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Otomasyon açısından tüm bakımlar yapılıyor, mekanik aksamlar tek tek elden geçiriliyor. Ayrıca tabyalar sökülüp, demir parçalarında kırık veya çatlak olup olmadığı test ediliyor. İnşallah telesiyejimiz, aralık veya ocak ayı başı gibi hizmete girecek” dedi.

ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

İlçe turizminin gelişmesi açısından Büyükşehir Belediyesinin bakım onarım çalışmasını çok güzel bulduğunu ifade eden vatandaşlardan Salih Telli ise, “Belediyemizin yaptığı yatırımlarla tesisimizdeki çalışmalar, çok güzel şekilde ilerliyor. Bu ilçemiz turizminin gelişmesi adına çok önemli. Kayak merkezi Orta Karadeniz’de tek ve ilçemizin incisi. Geçen yıl telesiyejin ve kar makinesinin çalışmamasından dolayı kaymak için gelen yerli turistler, yeterli memnuniyeti göremedi. Uzun mesafe kayak yapan vatandaşlarımız bu keyfi yaşayamadı. Birçoğu da geri döndüler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e hizmetlerinden ve yatırımlarından dolayı teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.

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