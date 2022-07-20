Akçakaleli gençler geleceğe umutla bakıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından sınır ilçesi Akçakale’de yapılan ve gençlerin hizmetine sunulan Akçakale Gençlik Merkezi gençlerin ve çocukların tercih ettiği mekânların başında geliyor. Gençler, gençlik merkezinde aldıkları eğitimlerle geleceğe umutla bakıyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - “Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır” diyerek gençlik merkezleri ve spor salonlarının sayısını artıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Beyazgül’ün gençlere verdiği önemi ön planda tutarak 47 adet spor salonu ve 16 adet yeni gençlik merkezi Şanlıurfa’ya kazandırıldı.

Kent merkezi ve ilçelerdeki gençler ve çocuklar gençlik merkezlerine giderek burada verilen eğitim ve kurslardan yararlanırken sokakta karşılaşabilecekleri olası olumsuzlukların da önüne geçilmiş oluyor.

Farklı branşlarda uzman öğreticiler tarafından eğitilen gençler geleceğe umutla bakarken sosyal hayatın içerisinde kendilerine daha fazla yer buluyorlar.

Judo, Tekvando, güreş, kickboks gibi spor branşlarındaki kurslarda eğitim gören gençler eğitmenlerinin doğru yönlendirmesi sayesinde ulusal ve uluslararası müsabakalara katılarak çeşitli dereceler elde ediyor.

Akçakale Gençlik Merkezinde temel bilgisayar eğitiminin yanında çocuklar için Kuran-ı Kerim dersleri de veriliyor.

Okulların tatile girmesi nedeniyle kurslardan yararlanan gençlerin ve çocukların sayısının her geçen gün daha da arttığını ifade eden uzman öğreticiler gençlik merkezinde her türlü imkânın gençler için seferber edildiğini aktardılar.