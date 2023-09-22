Akbank'tan Cumhuriyet'in 100. yılına özel film

Akbank yayınladığı özel reklam filmi ile Türkiye'nin zengin tarihini, bugünün başarılarıyla birleştirerek, Cumhuriyetin 100. yılına saygı ve sevgi ile bir iz bırakıyor.İSTANBUL (İGFA) - Akbank, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını özel bir reklam filmiyle kutladı.

“Bu Kalp Attıkça Ayrılmayız Cumhuriyet Yolundan” mesajıyla yayınlanan film ile Cumhuriyet coşkusu paylaşılıyor. Filmde Cumhuriyet’in ilk yılları ile bugün arasındaki sarsılmaz bağ, Cumhuriyet değerleri ile 100 yılda kaydedilen büyük gelişim ve ilerleme, güçlü Türkiye için harcanan çabalar ve elde edilen başarılar aktarılıyor. Tarımdan teknolojiye, eğitimden sanata her alanda tarihi gelişim yolculuğu duygusal karelerle ekranlara yansıyor. Söz ve müziğin Kaan Tangöze’ye ait olduğu, Duman’ın yorumladığı ‘Gönül İster’ parçası bu karelere eşlik ediyor.

Filmin, Akbank’ın Cumhuriyet’e olan kalpten bağlılığının bir ifadesi olduğunu belirten Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç; “Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken, bilimden sanata teknolojiden eğitime her alanda güçlü gelişim yolculuğumuz sürüyor. 100 yıl önce atılan tohumlar bugün meyvelerini veriyor. Cumhuriyetin 100. yılında 75. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Akbank da Cumhuriyet yolunda kalpten gelen bir bağlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Ülkemizin gelişimine ve büyümesine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İleriye umutla bakarak, Cumhuriyetimizin izinde nice 100 yıllara yol alıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'nin hayallerinin ve hedeflerinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.