AK Parti Nevşehir gerçek belediyecilik yaşatıyor

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “Bizim partimizde isimlerin önemi yok. Bizim partimizde hizmetin, davanın önemi var. Vatandaşın güvenine, sevgisine layık olmanın önemi var. Bu kutlu yolda Cumhurbaşkanımızla birlikte yürümenin, milletimize hizmetkâr olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Savran, Lale Sanayi Sitesi’ndeki esnaf ziyaretlerini bugün de sürdürdü. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Özkaya ve partisinin belediye meclis üyesi adayları ile birlikte sanayi esnaflarını ziyaret eden Savran, esnaflarla kucaklaşarak projelerini anlattı.

Yeni Sanayi Sitesi Projesi konusunda verdikleri desteklerden dolayı esnaflara teşekkür eden Savran, onların güvenini asla boşa çıkartmayacaklarını söyledi. Savran, “Bu mesele şahsi bir mesele değil, Nevşehir meselesi. Bizim işimiz hizmettir, bizim derdimiz millettir. Hiçbir lafa söze bakmayız, hiçbir işimizi yarım bırakmayız. Aksine yarım olanı fazlasıyla tamamlarız. Nevşehir’de uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz.

İnşallah Nevşehir’de girmedik sokak, çalmadık kapı bırakmayana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Heyecanımızı, coşkumuzu ve hizmet sevdamızı şehrimizin dört bir yanına anlatacağız. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ve ortaya koyduğumuz projelerle hemşehrilerimizin yeniden tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına yürekten inanıyorum. Tevazu, samimiyet ve gayret ile ‘Önce Millet Önce Memleket' diyerek Nevşehirlilerin hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz." diye