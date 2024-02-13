AK Parti Nevşehir'den öğrencilere sürprizler

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, yeni dönemde de eğitime olan desteklerini sürdüreceklerini belirterek, “Öğrencilerimizin her anında yanında olacağız.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, ‘Öğrenci Dostu Belediye’ anlayışıyla okul öncesi, ilk, orta, lise ve üniversitelerde eğitimlerini sürdüren öğrencilere yönelik gerçekleştirdikleri eğitim destek projelerini yeni dönemde de arttırarak sürdüreceklerinin müjdesini verdi.

Geçtiğimiz yıl bu kapsamda öğrenciler için on binlerce ücretsiz soru bankası, kişisel gelişim ve okuma kitapları dağıtıklarını, deneme sınavları gerçekleştirdiklerini kaydeden Savran, “Eğitim hayatları boyunca öğrencilerimizin her türlü eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için destek olacağız. Yaptık, yine yapacağız.” diye konuştu.