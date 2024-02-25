AK Parti Nevşehir'den kandil kutlaması

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ve meyve suyu ikramında bulunarak kandillerini kutladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Savran, beraberinde AK Parti İl, Merkez İlçe ve Kadın Kolları Başkanlığı yöneticileri ile birlikte, Bekdik Mahallesi TOKİ Konutları 4. Etap’ta bulunan Kuba Camii’nde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programın ardından vatandaşlara lokma ve meyve suyu ikramında bulundu.

Vatandaşların kandilini tebrik eden Savran, “Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kainatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun.” dedi.