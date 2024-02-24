AK Parti Nevşehir'den esnafa ziyaret

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “Milletimize hizmet yolculuğunda teşkilatlarımızla hep birlikte omuza omuza çalışacağız, 31 Mart’ı zaferle taçlandıracağız.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, partisinin İl ve Merkez İlçe Başkanlığı yöneticileri ile birlikte 15 Temmuz Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İşyerlerinde ziyaret ettiği esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Savran, esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Savran, “Hemşehrilerimiz ile hizmetlerimize dair sohbet ederek yeni dönemde hayata geçireceğimiz çalışmalardan bahsettik. Onların güler yüzü, içten gülüşleri ve duaları bizlere güç veriyor. Allah'ım hepsinden razı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşallah aziz milletimize gece gündüz demeden güler yüzle hizmete devam edeceğiz.” diye konuştu.