AK Parti Mardinli kadınlar tam kadro sahada

Mardin'de, 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala, Mardin Ak Parti Kadın Kolları sahada aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Yerel seçimler öncesi Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Midyat, Nusaybin, Savur, Derik, Mazıdağı, Ömerli, Kızıltepe ve Yeşilli ilçelerinde mahalle buluşmaları, sandık esaslı ev toplantıları, çat kapı ziyaretler ve seçim koordinasyon merkezlerinin açılış programlarını gerçekleştirmek üzere ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Ak Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin önemine değinerek, "Yerel seçimler, demokrasinin temel taşlarından birisi olduğunu söyledi.

Ak Parti Mardin Kolları olarak yerel seçimlerde sahada aktif bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Sancar,” Mahalle buluşmaları, sandık esaslı ev toplantıları, çat kapı ziyaretler ve seçim koordinasyon merkezlerinin açılış programları, yerel seçimler öncesinde vatandaşlarımızla daha yakın bir temas kurmamızı sağlıyor. Ev ev köy köy geziyoruz. Vatandaşlarımızla bire bir yüz yüze görüşüyoruz. Davamızı ve çalışmalarımızı anlatıyoruz. " dedi.

Gece gündüz yollardayız

AK Kadınların yerel seçimler öncesinde sahada aktif bir şekilde gece gündüz yollarda olduklarını ifade eden Sancar,” İl ve ilçe yönetim kurulu üyelerimiz ve mahalle başkanlarımızdan oluşan ekiplerimizle ilçelerimizde mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşlarımızla iletişim halindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ve İlçe Belediye Başkan adaylarımızın projelerini ve hizmetlerini vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Onların desteklerini almak için şehrimizin en ücra bölgesine kadar durmak yok yola devam şiarıyla çalışmalarını sürdüreceğiz. Seferden mesulüz, zaferi Rabbim nasip etsin inşallah” şeklinde açıklamalarda bulundu.