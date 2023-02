AK Parti Bursa'dan kan bağışı çağrısı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, en önemli ihtiyaçlardan birinin kuşkusuz kan temini olduğunu belirterek, vatandaşları kan bağışlarına davet etti.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ilde etkili olan deprem sonrasında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının bölgede ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Başkan Gürkan, can ve mal kaybının artmaması için gerekli tüm çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, bölgede kış koşullarında halkın tüm ihtiyaçları karşılanıyor ve destekler yaralar sarılana kadar da süreceğini söyledi. Afad durumundaki bu süreçte en önemli ihtiyaçlardan birinin kuşkusuz kan temini olduğunu belirten Başkan Gürkan, "Yaralı vatandaşlarımızın bu ihtiyacını karşılayabilmek için vatandaşlarımızın kan bağışları çok önemli. İnşallah her zaman hayati bir ihtiyaç olan kan temini sağlanarak bu zor günlerde de nice hayatlar kurtaracaktır. Tüm Türkiye bir olarak her zamanki gibi yaralara merhem olacak, bölge halkının bir an önce normal hayatlarına dönebilmeleri için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" çağrısında bulundu.