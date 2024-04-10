Son Dakika

AK Parti bayramlaşmasına Büyükkılıç da katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın da yer aldığı AK Parti İl Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak parti teşkilat üyeleri ile bayramlaştı Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)Gerçekleşen coşkulu bayramlaşma törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, il yönetim kurulu, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş AK Parti Kayseri teşkilatı kurulalı 23 sene olduğunu ve 46 kez dinî bayramı idrak ettiklerini dile getirerek, “46 kez bizi bir araya getiren Rabbime hamd olsun 18 sandık önümüze geldi, 17’sinde birinci olarak çıktık 18’inci de ilk defa ikinci olarak çıktık” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın demokrasiyi içselleştiren bir genel başkan olarak hizmet verdiğini ifade etti Elitaş, bu bayramda birlik, beraberlik ve kardeşliğin artması temennisinde bulunarak, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise neredeyse 30 yıldır beraber olduklarını ve kutlu kervanın devam ettiğini dile getirerek, “30 yıl önce çıktığımız bu yolda Allah’a hamd olsun hizmetle dolu, gerek şehrimize, gerek insanımıza, gerek ülkemize hizmet dolu dolu günler geçirmeye devam ediyoruz” dedi ve vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu vurguladı, vatandaşlara teşekkür etti Bakan Özhaseki, zor bir coğrafyada yaşadıklarını dile getirerek, zorlukların üstesinden birlikle üstesinden geldiklerini ve daha çok çalışacaklarını paylaştı Özhaseki vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’nın hem Kayseri hem camia hem insanlık hem de İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Allah’a şükürler olsun huzur şehri Kayseri’de bir bayramı daha idrak ediyoruz Cenab-ı Allah’a şükrediyoruz Ramazan ayımızı geride bırakıyoruz Teravihleri ile oruçları ile iftarları ile sahurları ile muhabbetleri ile bünyesinde barındırdığı seçimi ile şükrederek bu günlere geldik Ve inşallah bundan sonra da yine birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde önümüzdeki dönemlerde el ele, gönül gönle, değerli bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla dayanışma içerisinde, belediye başkanı kardeşlerimizi de bağrımıza basarak, değişik siyasi partilerden seçilenler olabilir, 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizi yine yanımıza alarak çalışacağız Çünkü şehrimizin insanlarını seviyoruz, şehrimizin insanlarına inşallah hizmet etmeyi ibadet biliyoruz Elbette gönüllerde yer etmeye devam edeceğiz diyoruz” diye konuştu Büyükkılıç daha nice bayramlara ulaşılması temennisinde bulundu AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise orucun Ramazan’dan sonra başlayacağını vurgulayarak, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti Zorlu bir seçim dönem atlattıklarını dile getiren AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da sanki yarın seçim olacakmış gibi tekrardan çalışmaları gerektiğini söyleyerek hayırlı bayramlar diledi AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek vatandaşlarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de bayramların büyükleri güzel olduğunu ifade ederek, “Tabi bayramlar büyüklerimizle güzel Çok şükür sayın bakanlarımız burada gene başkan vekilimiz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız burada, Memduh Başkanımız burada büyüğümüz olarak Milletvekillerimiz burada Eskiden beri bizde kalan bir adettir, bir töredir, bir gelenektir, büyüklerle bayram kutlamak gerçekten çok önemli Bizleri yalnız bırakmadılar” diye konuştu ve teşekkür etti Üzüm, AK Parti’nin demokrasinin en üst düzeyde temsil edildiği bir kurum, kuruluş ve önemli bir parti olduğunu dile getirerek, herkesin bayramını da tebrik etti Konuşmaların ardından partililer ile bayramlaşma törenine geçildi

YAŞAM 10.04.2024, 07:33
AK Parti bayramlaşmasına Büyükkılıç da katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın da yer aldığı AK Parti İl Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak parti teşkilat üyeleri ile bayramlaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Gerçekleşen coşkulu bayramlaşma törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, il yönetim kurulu, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş AK Parti Kayseri teşkilatı kurulalı 23 sene olduğunu ve 46 kez dinî bayramı idrak ettiklerini dile getirerek, “46 kez bizi bir araya getiren Rabbime hamd olsun. 18 sandık önümüze geldi, 17’sinde birinci olarak çıktık. 18’inci de ilk defa ikinci olarak çıktık” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın demokrasiyi içselleştiren bir genel başkan olarak hizmet verdiğini ifade etti. Elitaş, bu bayramda birlik, beraberlik ve kardeşliğin artması temennisinde bulunarak, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise neredeyse 30 yıldır beraber olduklarını ve kutlu kervanın devam ettiğini dile getirerek, “30 yıl önce çıktığımız bu yolda Allah’a hamd olsun hizmetle dolu, gerek şehrimize, gerek insanımıza, gerek ülkemize hizmet dolu dolu günler geçirmeye devam ediyoruz” dedi ve vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu vurguladı, vatandaşlara teşekkür etti.

Bakan Özhaseki, zor bir coğrafyada yaşadıklarını dile getirerek, zorlukların üstesinden birlikle üstesinden geldiklerini ve daha çok çalışacaklarını paylaştı. Özhaseki vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’nın hem Kayseri hem camia hem insanlık hem de İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Allah’a şükürler olsun huzur şehri Kayseri’de bir bayramı daha idrak ediyoruz. Cenab-ı Allah’a şükrediyoruz. Ramazan ayımızı geride bırakıyoruz. Teravihleri ile oruçları ile iftarları ile sahurları ile muhabbetleri ile bünyesinde barındırdığı seçimi ile şükrederek bu günlere geldik. Ve inşallah bundan sonra da yine birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde önümüzdeki dönemlerde el ele, gönül gönle, değerli bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla dayanışma içerisinde, belediye başkanı kardeşlerimizi de bağrımıza basarak, değişik siyasi partilerden seçilenler olabilir, 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizi yine yanımıza alarak çalışacağız. Çünkü şehrimizin insanlarını seviyoruz, şehrimizin insanlarına inşallah hizmet etmeyi ibadet biliyoruz. Elbette gönüllerde yer etmeye devam edeceğiz diyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç daha nice bayramlara ulaşılması temennisinde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise orucun Ramazan’dan sonra başlayacağını vurgulayarak, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Zorlu bir seçim dönem atlattıklarını dile getiren AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da sanki yarın seçim olacakmış gibi tekrardan çalışmaları gerektiğini söyleyerek hayırlı bayramlar diledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek vatandaşlarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de bayramların büyükleri güzel olduğunu ifade ederek, “Tabi bayramlar büyüklerimizle güzel. Çok şükür sayın bakanlarımız burada gene başkan vekilimiz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız burada, Memduh Başkanımız burada büyüğümüz olarak. Milletvekillerimiz burada. Eskiden beri bizde kalan bir adettir, bir töredir, bir gelenektir, büyüklerle bayram kutlamak gerçekten çok önemli. Bizleri yalnız bırakmadılar” diye konuştu ve teşekkür etti. Üzüm, AK Parti’nin demokrasinin en üst düzeyde temsil edildiği bir kurum, kuruluş ve önemli bir parti olduğunu dile getirerek, herkesin bayramını da tebrik etti.

Konuşmaların ardından partililer ile bayramlaşma törenine geçildi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 84
2. Fenerbahçe 31 82
3. Trabzonspor 31 52
4. Beşiktaş 31 49
5. Kasımpasa 31 46
6. Rizespor 31 45
7. Başakşehir 31 42
8. Antalyaspor 31 42
9. Alanyaspor 31 42
10. Sivasspor 31 41
11. A.Demirspor 31 39
12. Samsunspor 31 37
13. Kayserispor 31 36
14. Ankaragücü 31 34
15. Hatayspor 31 33
16. Konyaspor 31 33
17. Gaziantep FK 31 31
18. Karagümrük 31 30
19. Pendikspor 31 30
20. İstanbulspor 31 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 28 64
2. Göztepe 28 56
3. Ahlatçı Çorum FK 28 48
4. Kocaelispor 28 48
5. Bodrumspor 28 47
6. Sakaryaspor 28 47
7. Bandırmaspor 28 44
8. Gençlerbirliği 28 43
9. Boluspor 28 43
10. Erzurumspor 28 40
11. Ümraniye 28 34
12. Keçiörengücü 28 32
13. Manisa FK 28 31
14. Şanlıurfaspor 28 30
15. Adanaspor 28 30
16. Tuzlaspor 28 28
17. Altay 28 15
18. Giresunspor 28 7
Takımlar O P
1. Liverpool 30 70
2. Arsenal 30 68
3. M.City 30 67
4. Aston Villa 31 59
5. Tottenham 30 57
6. M. United 30 49
7. West Ham United 31 45
8. Newcastle 30 44
9. Brighton 30 43
10. Wolves 30 42
11. Chelsea 29 41
12. Bournemouth 30 41
13. Fulham 31 39
14. Crystal Palace 30 30
15. Brentford 31 28
16. Everton 30 26
17. Nottingham Forest 31 25
18. Luton Town 31 22
19. Burnley 31 19
20. Sheffield United 30 15
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 75
2. Barcelona 30 67
3. Girona 30 65
4. Atletico Madrid 30 58
5. Athletic Bilbao 30 56
6. Real Sociedad 30 49
7. Real Betis 30 42
8. Valencia 30 42
9. Osasuna 30 39
10. Villarreal 30 38
11. Getafe 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 30 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 30 31
16. Rayo Vallecano 30 30
17. Celta Vigo 30 28
18. Cadiz 30 25
19. Granada 30 15
20. Almeria 30 13