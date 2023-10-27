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AK Gençler’den Filistin protestosu

YAŞAM 27.10.2023, 12:09
AK Gençler’den Filistin protestosu

AK Parti Gençlik Kolları, İsrail’in Gazze’ye yaptığı zulme destek veren Starbucks’ı protesto etmek için yer kapatma eylemi gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - AK Parti Gençlik Kolları, İsrail’in Filistin'de yaptığı soykırıma ve bu soykırıma destek veren dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'a tepki göstermek için Türkiye’deki tüm il ve ilçelerindeki şubelerinde eş zamanlı olarak yer kapatma eylemi gerçekleştirdi.

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları da  “Say Stop” mottosuyla başlatılan eylemi 4 ilçede eş zamanlı olarak Kocaeli’de yerine getirdi.

Filistin atkılarını takıp eyleme katılan AK Gençler, yaptıkları açıklamada, “Gazze’nin sesi olacağız, Binlerce masum çocuğun, kadının, sivilin vahşice katledildiği İsrail saldırılarında, İsrail’e destek verdiğini açıklayan Starbucks’ı kınıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.” ifadelerini kullandı.

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