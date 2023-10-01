Ailem Kocaeli Buluşmaları sürüyor

Psikolog Beyhan Budak, Ailem Kocaeli Buluşmalarında insanın zor zamanlarda kendisini yalnız hissetmemesinin iyi geleceğini söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Ailem Kocaeli Buluşmaları kapsamında klinik psikolog-yazar Beyhan Budak, Kocaelililerle bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğindeki "Zor Zamanlarda Güçlü Olmak" konulu söyleşi Antikkapı’da gerçekleşti. Budak, ‘’İyi hissetmenin yolu var mı, iyi hissetmek için neler yapabiliriz, zor zamanlarda iyi hissetmek mümkün mü? Bunları konuşacağız. Birçok şey için kaygılanıyoruz ama kaygılandığımız şeylerin çok büyük bir kısmı hiç gerçekleşmiyor’’ dedi.

OLAYLARA DIŞARIDAN BAKMAK

"Özellikle hayatın zorlu zamanlarında küçük şeyler bile dayanılmaz kadar ağır gelebilir" diyen Budak, ‘’Böyle zamanlarda sadece hissettiklerine odaklanırsan, bu işin içinden çıkılmaz gibi hissettirebilir. Burada önemli olan bir ayrıntı var; diyelim ki zorlandığın bir konu var ve sen bunu çok ağır bir olay gibi yaşıyorsun. Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Bu zorlandığın konu çabucak geçse de, her şey yolunda girse de sen hissettiğin kadar yıpranıyorsun. Yani o kurt sana hiçbir şey yapmayacak olsa da kurtla sanki aynı kafesteymişsin gibi etkileniyorsun. Bu kadar yoğun hissettiğin zamanlarda yaşadığın şeye dışarıdan bakmanı öneririm" ifadesine yer verdi.

AİLEM KOCAELİ BULUŞMALARI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, milli-manevi değerlerimiz doğrultusunda, toplumsal gelişimi, aile olma/aile kalabilme süreçlerini destekleyen, kadın, aile ve çocuk temelli çalışmalar yürütülüyor.

Kadın, aile ve çocuklarla ilgili söyleşiler ve diğer faaliyetler hakkında https://annesehir.kocaeli.bel.tr/uyekayit kayıt yaptırılabilir.