Ailelere hafızlık hazırlık programı tanıtıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerin Hafızlık Hazırlık Programı kapsamında aileler bilgilendirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım programına Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yetkililerin yanı sıra hafızlık hazırlık öğrencileri ve aileleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Bilgehanelerde 6 yıldır faaliyet gösteren Hafızlık Hazırlık Programı'nın tanıtımı yapıldı. Velilere ve öğrencilere müfredat, program içeriği ve sınav süreci hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programda ayrıca Mustafa Büyükkaplan, Ikra’r, Abdülezel Paşa ve Ahmet Hazım Uluşahin İ.H.O. gibi “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamında çalışmalar yürüten okulların idarecileri, Ocak ayı itibariyle sınav sürecine girecek olan öğrencilere ve velilere okullarının tanıtımını da yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Konyalı çocukların akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için hizmet veren Bilgehanelerde geçtiğimiz yıl Hafızlık Hazırlık Programı kapsamındaki 176 öğrenciden 161’i çeşitli Hafız İ.H.O.’lara yerleşti. 2017 yılından 2023’e kadar da toplamda 467 öğrenciden 411’i Hafız İ.H.O. sınavlarında başarı gösterdi.