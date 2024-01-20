Ailece keyifle gezilecek rota önerileri

Heyecanla beklenen yarıyıl tatili sonunda geldi. Henüz tatil planınız yoksa ailece gidilebilecek rota önerilerine mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.İSTANBUL (İGFA) - Çocukların ve ailelerin merakla bekledikleri yarıyıl tatili sonunda geldi.

5 Şubat Pazartesi'ye kadar sürecek bu iki haftalık mola için henüz bir planınız seyahat editörleri, ailece gidilecek 5 keyifli rotayı derledi.

Günübirlik gezilebilecek yerlerden araç kiralayarak yakın şehirlere yapılacak keyifli kaçamaklara kadar birçok seçeneği içeren listede Sapanca, Uludağ, Eskişehir, Kocaeli, Erzurum ve çevresi bu mevsimde keşfedilecek harika yerler olarak göze çarpıyor. Bembeyaz karlar altındaki manzaranın tadını çıkarmak, buz tutmuş bir gölün kenarında yürüyüş yapmak ya da sıcak içeceğinizle içinizi ısıtan bir kafede oturmak yapabileceklerinizden sadece birkaçı. Eğer macerayı seviyorsanız, İstanbul’dan arabayla veya uçakla ulaşabileceğiniz Doğu Anadolu'daki kayak merkezlerinde adrenalin dolu bir tatil yapabilir, . dilerseniz de araba kiralayarak yakın şehirleri keşfe çıkabilirsiniz.

Tatil planlarınızı oluşturken bütçenize uygun farklı seçenekleri de göz önünde bulunduran Obilet'in seyahat uzmanlarınca hazırlanan ailecek gidebileceğiniz rota önerileri şöyle:

DOĞANIN KUCAĞINDA HUZUR DOLU ANLAR: SAPANCA Şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için en ideal kaçış noktası kuşkusuz Sapanca. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşıyorsanız arabayla yaklaşık 2 saatte ulaşılabilmesi onu seyahat listelerinin en başına yerleştiriyor. Sapanca, sadece göl manzarası ve doğal güzellikleriyle değil çocuklar için özel aktiviteler sunan otelleriyle de keyifli bir tatili garanti ediyor. Günübirlik de gidilebilecek bu keyifli rotada göl kenarında veya doğada yürüyüş yapabilir, bölgedeki yerel tatları tadabilirsiniz.

KIŞ SPORLARININ KALBİ: ULUDAĞ Kış sporlarının kalbi, tabii ki Uludağ! Kayak, snowboard gibi kış sporlarını denemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Çocuklar için düzenlenen özel dersler ve etkinliklere katılabilir, muhteşem bembeyaz karlar eşliğinde yürüyüşe çıkabilir ve dağ manzarasına karşı sıcak içeceğinizi yudumlayarak tatilin keyfini çıkarabilirsiniz. Beyaza bürünmüş Uludağ sizi bekliyor!

BEYAZIN BÜYÜSÜ: ERZURUM Eğer bu tatili büyük şehirlere hala ulaşmayan kar altında geçirmek istiyorsanız, Erzurum tam size göre! Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapabilir, buz pateni deneyimleyebilir ve ailece keyifli vakit geçirebileceğiniz otellerde konaklayabilirsiniz. Erzurum’a kadar gitmişken sadece oteldeki aktivitelerle kendinizi sınırlamayın. Şehri keşfetmek için ise Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekânları rotanıza ekleyebilirsiniz.

KÜLTÜR - SANATIN YÜKSELEN ŞEHRİ: ESKİŞEHİR Eskişehir son dönemde sanat ve kültürün şehri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Çocuklar için de keyifli vakit geçirmeye imkân tanıyan Tema Park Bilim ve Deney Merkezi’ni de içinde olduğu Sazova Parkı ve Eskişehir Bilim, Sanat ve Kültür Parkı görülmeye değer! Bölgedeki modern kültür-sanat faaliyetlerine büyük katkısı olan Odunpazarı Modern Müze (OMM) sadece şehrin değil Türkiye’nin kültür sanat hayatının önemli bir değeri. Odunpazarı tarihi evleri ve çarşısı ise nostaljik yapısıyla görülmeye değer. Porsuk Çayı kenarındaki kafelerde yerel tatları deneyebilir, Lületaşı Müzesi’ni de gezebilirsiniz.



GÜNÜBİRLİK EĞLENCENİN ADRESİ: KOCAELİ İstanbul’a yaklaşık 1 saat uzaklığıyla Kocaeli, her mevsim günübirlik ziyaretlerin ilgi odağı durumunda. Hava şartlarının uygun olduğu günlerde Ormanya Tabiat Parkı ve içerisinde bulunan Hobbit Evleri, çocuklar için en iyi alternatifler arasında. Kar yağışının durumuna göre İstanbul’a en yakın kayak merkezi konumundaki Kartepe de Kocaeli sınırları içinde yer alıyor. İster kayak yapın isterseniz günübirlik kar eğlencesine katılın. Çocuklar için şehirdeki bir başka eğlenceli alternatif ise Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi.