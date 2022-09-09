Aile'den kırsaldaki çocuklara eğitim paketi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim paketleri kırsal bölgelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtılıyor.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlık kapsamında kırsal bölgelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokula devam eden çocukları için “Eğitim ve Gelişim Destek Paketleri” dağıtmaya başladı.

Bakan Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı V. 180 Günlük Eylem Planı doğrultusunda geçen yıl 22 ilin kırsal bölgelerinde çocuklar için koruyucu ve önleyici hizmetler hakkında bilgilendirme yapılarak ihtiyaçların belirlendiği kaydetti.

Çalışmanın 51 ile yaygınlaştırıldığını ifade eden Yanık, çocuk koruma mobil ekipleri aracılığıyla kırsal bölgelerdeki çocukların koruyucu ve önleyici hizmetlere erişimini artırmaya ve fırsat eşitliği sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan paketlerin Kars, Batman, Tunceli, Muş, Osmaniye, Sivas, Uşak, Kırşehir, Kütahya, Rize, Burdur, Siirt, Yozgat, Elazığ, Çanakkale, Çorum, Afyonkarahisar, Aksaray, Kırklareli, Kastamonu, Bayburt ve Şırnak’ın kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtıldığı bildirildi

Paketlerde sırt çantası, kalemlik, beslenme çantası, boya, defter, kalem gibi malzemelerin yanı sıra Bakanlık tarafından internet sitesinden ilan edilen Çocuk Dostu Kitap Listesi’nden çocukların yaşlarına uygun kitapların yanı sıra Bakan Derya Yanık’ın çocuklara yazdığı mektup da yer alıyor.