Ahşap yakma sanatı eserleri sergileniyor

Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ahşap yakma sanatı eğitmeni Fatih Şahin, birbirinden güzel eserlerinden oluşan sergi açıldı. Şahin; açılışın ardından başlayan eğitimde sanatının inceliklerini 4 gün boyunca katılımcılara aktaracak.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, “Kültür-Sanat Kenti Gölcük” hedefiyle; Gölcüklüleri farklı sanat dalları ve eğitimleriyle bir araya getirmeye devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında ahşap yakma sanatı eğitmeni Fatih Şahin, birbirinden güzel eserlerinden oluşan sergi, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde geniş katılımla açıldı. Serginin açılışına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, TEMAD Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü, Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Aslan, Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat STK temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

KÜLTÜR-SANAT KENTİ GÖLCÜK

Açılışta konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük’ün adının kültür-sanat ve spor etkinlikleriyle duyurulması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Geniş katılımla düzenlenen açılışın ardından Şahin, sergideki eserleri hakkında Başkan Sezer ve beraberindeki davetlilere bilgiler verdi. Başkan Sezer, beğeni ile incelediği eserlerin sahibi Şahin’i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

SERGİ VE EĞİTİM BİR ARADA

Açılışın ardından etkinlik kapsamında düzenlenen atölye çalışmasında Fatih Şahin, sanatının inceliklerini de Gölcüklülerle paylaşmaya başladı. 10-14 Ocak tarihleri arasında devam edecek ‘Teknik Paylaşım Atölyesi’nde Fatih Şahin, katılımcılara ahşap yakma sanatı hakkında uygulamalı bilgiler verecek. Atölyeye katılmak isteyenler 0549 735 26 94 numaralı telefondan bilgi alabilecekler.