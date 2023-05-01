Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi yenilendi

Çankırı Belediyesi, bir asırlık Tarihi Çan Saati’ni restore ederek yeniden çalıştırmasının ardından Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesinin yenileme çalışmalarını da tamamladı.ÇANKIRI (İGFA) - Çan saati ve kütüphane olmak üzere iki bölümden oluşan 540 metrekarelik alanda yapılan çalışmalar kapsamında taş bina, yapısına uygun olarak restore edildi. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Osmanlı döneminden kalan tarihi bir esere sahip çıkmaktan ve manevi bir öndere hak ettiği saygıyı göstermekten mutlu olduklarını söyledi.

Çankırı Belediyesi, Alibey Mahallesi’ndeki iki tarihi eseri ayağa kaldırdı. Tarihi Çan Saati’nin ardından Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi restore edildi. Osmanlı dönemine ait ve 2. Abdülhamit zamanında yapılmış olduğu tahmin edilen, tek bir kubbe altında tek bir mekândan oluşan kütüphanenin çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi.