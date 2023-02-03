Son Dakika

Ahmet Çolakbayrakdar'dan 'Glütensiz' ziyaret

YAŞAM 03.02.2023, 09:45
Ahmet Çolakbayrakdar'dan 'Glütensiz' ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte yine Türkiye’de bir ilk olan Kayseri’nin yöresel mutfağının glütensiz olarak imalatının yapılacağı Kafe Sinan Glütensiz tesisi ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Profesyonel aşçılar tarafından glütensiz şekilde hazırlanan Kayseri mutfağının lezzetlerini tadan ve test eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin kadim lezzetlerinin glütensiz bir şekilde daha lezzetli olduğunu belirterek, yarın açılışı yapılacak olan tesise, tüm Kayserilileri davet etti.

Kocasinan Akademi Yakut Tesisinin bitişiğinde yer alan tesisin mutfağında birbirinden lezzetli Kayseri’nin yöresel ürünlerinin glütensiz bir şekilde hazırlanan ürünlerin tadına bakan Başkan Çolakbayrakdar, her birinin birbirinden lezzetli olduğunu söyledi. İnsanların hayatını kolaylaştıran belediyecilik faaliyetleri yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şehrin yöresel ürünlerini ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ ile uluslararası arenada tanıtacaklarına dikkat çekerek; “ ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ mızı, 11 Şubat Cumartesi Günü açılışını yapacağız. Kayseri’mizde yaşayan glüten hassasiyeti olan hemşehrilerimizin uzunca süredir beklediği Kayseri mutfağının; yağlama, mantı ve yağ mantısı gibi her türlü ürünler şehrimizin mutfağını ile ilgili ürünler bu tesiste olacak. Profesyonel bir şekilde aşçılarımızın ve hocamızın yapmış olduğu ürünleri, önceden biz tadına baktık. Ürünlerin her biri harika olmuş.  Ustalarımızın ellerine emeğine sağlık. İstiyoruz ki glüten hassasiyeti olan kardeşlerimiz, bu ürünlerden tadabilsin. Bunun içinde uzun süredir çalışmalarını yürütmüş olduğumuz bu tesis de, sona yaklaştık.  İnsanların hayatını kolaylaştırmak için belediyecilik faaliyetini yaptığımızı sözle söylerken, bu ve buna benzer tesisleri hayata geçirerek, bir fiil sözlerimizin ardından olduğumuzu ve hayata geçirdiğimizin ispatını göstermiş oluyoruz. Glüten hassasiyeti olan veya glütensiz ürünlerle beslenmeyi kendisine hayat biçimine getirmiş olan bütün hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Engin ve profesyonel aşçılar tarafından hazırlanan Kayseri ürünlerinden dolayı onları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin kadim lezzetlerini, glütensiz bir şekilde hazırlayıp, tüm Türkiye’ye tanıtacaklarını ve satışa sunacaklarını sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 21 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Gaziantep FK 21 25
10. Alanyaspor 21 25
11. Karagümrük 20 23
12. Ankaragücü 20 22
13. Kasımpaşa 21 22
14. Sivasspor 21 21
15. Antalyaspor 20 21
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 21 18
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 19 50
2. Real Madrid 19 45
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 19 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 19 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6