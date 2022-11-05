Babasından öğrendiği berberlik mesleğine küçük yaşlardan itibaren merak saran Kahramanmaraşlı saç stil danışmanı Ahmet Ceyhan’ın eğitmenliğinde ‘Ahmet Ceyhan Akademi’ ilk mezunlarını verdi.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Meslek hayatı boyunca her zaman, en iyilerden olmak için gayret ettiğinin altını çizen Ahmet Ceyhan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Baba mesleği olan mesleğimi yaklaşık 28 yıldır icra etmekteyim. Günümüz şartlarında arz talep haline gelen mesleğimiz çok güzel yerlere gidiyor. Ahmet Ceyhan Akademi’ye ise şuan hem yurtiçinden hem yurtdışından çok sayıda başvurular var, eğitim almak isteyen öğrencilerimiz var. Bizlerde bu bağlamda hem mesleki anlamda hem de teknik olarak kendimizi iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz.”

Şuanda ise Kahramanmaraş’ta marka patentli ve tescilli faaliyet gösterdiklerini ifade eden Ceyhan: “Yurtiçinden ve yurtdışından gelen öğrencilere teknik anlamda, teorik anlamında eğitimlere başladık. Artık üç öğrencimizi mezun ettik. Bugün ise yurtdışından gelen diğer öğrencilerimizin eğitimlerine devam ediyoruz” dedi.