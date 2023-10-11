Ahilik ruhu Gaziantep'te anlatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) iş birliğinde “Toplumsal ve İktisadi Hayat Açısından Ahilik Ruhunu Anlamak” konulu panel GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde gerçekleşti.GAZİANTEP (İGFA) - Türk İslam medeniyetinin Anadolu coğrafyasında kök salmasında büyük rol oynayan Ahilik Teşkilatı’nın kuruluşu ve amaçlarıyla sosyal ve kültürel açıdan öneminin ele alındığı panele Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, oda başkanları ve sektör temsilcileri katıldı.

Başkan Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada üniversitelerin açıldığını ve öğrenci sesleriyle şehrin sesinin yükseldiği önemli bir dönemde olduklarını belirterek, 2023-2024 eğitim yılının üniversitelere, şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

ŞAHİN: BİZİM MEDENİYETİMİZ İLİM MEDENİYETİDİR

Başkan Şahin, Toplumsal ve İktisadi Hayat Açısından Ahilik Ruhunu Anlamak konulu panel kapsamında Ahi Evran’ın “Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile bizi geçen bizdendir” sözlerinin çok derin anlamlar taşıdığına dikkati çekti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise üniversite ile toplum iş birliğini yaygınlaştırmak istediklerini ifade ederek, “Gaziantep’te ahilik ruhu var. Çünkü bu kentte dayanışma var. Üretim var. Paylaşım var. Ahilik ruhunun dünyanın daha iyi bir hal almasında büyük etkisi olacaktır. Artık Batı’da yeni bir şey yok. Ne varsa Anadolu’da var. Ben de uzun yıllar ahilik üzerine çalıştım; ahlaklı insanı inşa edebilmek için” diye konuştu.