Ahilik Haftası Dikili etkinlikleri ile tamamlandı.

İzmir'de büyük coşkuyla kutlanan 35. Ahilik Haftası etkinlikleri, Dikili’ de gerçekleştirilen organizasyonlarla tamamlandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdikleri etkinliklere Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Odası yöneticileri de büyük katkı koydu. İlçedeki esnaf temsilcilerinin katkıları organizasyonların renkli geçmesini sağladı.İZMİR (İGFA) - Dikili’deki kutlamalar İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ileBirlik yöneticilerinin, ilçe Kaymakamı Ali Edip Budan ve belediye başkanı Adil Kırgöz’eyaptıkları makam ziyaretleri ile başladı.

İESOB heyetine Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Levent Bağçıvan ile Dikili Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Doğan Çakır da eşlik etti. Ziyaretlerde Ahi ilkeleri ve hafta etkinlikleri hakkında bilgi veren İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, Budan ile Kırgöz’eAhi Sancağı hediye etti.

Dikili Sanayi Sitesi’nde esnaf sanatkarlara verilen kahvaltıda, esnaf temsilcileri ile yerel yöneticiler bir araya geldi.Sanayi Sitesi’nde yaptığı konuşmada Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı hakkında bilgi veren İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "‘Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği' doğrultusunda etkinlikler pek çok kurum ile işbirliği altında düzenlendiğini söyledi.

Kaymakam Ali Edip Budan, Dikili’de yeni olmasına rağmen esnaf kesiminden büyük yakınlık gördüğünü hatırlatarak, "Ahiliğin ana yapısına baktığımız zaman usta çırak ilişkisini temin eden eğitim rolünü, toplumsal dayanışmayı sağlayan sosyal boyutunu görüyoruz. Ahilik, esnaf sanatkarların toplumsal yaşamdaki etkinliğinin bir göstergesidir’ dedi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise, esnaf sanatkarlarla kahvaltıda buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, ilçeyi kalkındırmak adına yaptıkları çalışmalarda en büyük desteği esnaf sanatkarlardan gördüklerini söyledi.

Kahvaltı sonrasında Dikili’de Ahi Karnavalı başladı.

Atatürk Meydanı’nda kurulan sahnede Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Şeker Ağa rolü ile tanınan Yüksel Ünal ile Bizimkiler dizisinin Galip’i Mehmet Gülerbaşlı’nın da rol aldığı Şed Kuşatma Töreni’nin tiyatral sunumu yapıldı.

Meydanda ayrıca eski –yeni mesleklerin sergilendiği Ahi Çarşısı kuruldu, Ahi balonları şişirildi, 2. Ahilik Yarışması’nda dereceye giren eserler sergilendi. Arzu edenler alana kurulan ‘Ahilik Haftası Hatırası’ dekoru önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıllarını mesleklerine adamış duayen esnaf sanatkarlara protokol üyeleri tarafından plaketleri sunuldu.

Kortej ardından vatandaşlara Ahi Pilavı ikramında bulunuldu.